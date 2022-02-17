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Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF

Интернет-площадка KeysOFF предлагает уникальную возможность приобрести ключи для программного обеспечения со скидками до 90%.
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Интернет-площадка KeysOFF предлагает уникальную возможность приобрести ключи для программного обеспечения со скидками до 90%. Например, лицензия на операционную систему Windows 10 Professional обойдётся менее чем в 8 долларов.

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Лучшие предложения

Ещё раз отметим, что Windows 10 Professional можно купить за 7 долларов и 40 центов. Но если вам нужно два ключа, мы сможете немного сэкономить. Они обойдутся не в 14,8 доллара, а лишь в 11,5 доллара с учётом акционной скидки.

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В список специальных предложений входит и пара лицензий OEM на Windows 11. Редакция Professional стоит 15 долларов 60 центов. За домашнюю редакцию нужно доплатить чуть более одного доллара.

Заплатить за Microsoft Office 2021 Professional Plus придётся примерно 35 долларов, но главный бонус, связанный с офисными программами – комплект из пяти лицензий для пяти персональных компьютеров. Стоимость до конца распродажи составляет 74 доллара. И ещё два цента.

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В списке специальных предложений есть также Microsoft Office 2016 Professional Plus и Microsoft Office 2019 Professional Plus. В рамках акции стоимость этих изданий составляет соответственно 27 долларов 75 центов и 28 долларов 93 цента.

Чтобы не искать MS Office и Windows в магазине KeysOFF на странице распродажи, можете быстро перейти на соответствующую страницу по ссылке в таблице ниже.

Лицензия
Акционная цена
Перейти в магазин
Windows 11 Pro
$15,60
Windows 11 Home
$16,63
Windows 10 Pro
$7,40
Windows 10 Pro (2 ключа)
$11,50
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$21,75
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$28,93
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$35,08
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей)
$74,02

Скидки 50% на Windows

В этом блоке рассмотрим ещё четыре предложения на операционную систему Windows. Но теперь уже на Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Windows Server 2019 Standard. Стоимость ключей для них составляет по акции 8,16 доллара, 9,13 доллара и 16,06 доллара соответственно.

Ещё одно выгодное предложение здесь – OEM-лицензия для активации операционной системы Windows 10 Home на двух персональных компьютерах. Два ключа обойдутся только в 13 долларов 57 центов.

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Для получения дополнительной скидки, чтобы получить указанные выше цены, нужно использовать специальный промокод. Его вы найдёте в таблице вместе со ссылками на магазин KeysOFF и линком, перейдя по которому вы найдёте ещё больше лицензий OEM для операционной системы Windows.

Лицензия
Промокод
Акционная цена
Перейти в магазин
Windows 10 Home
SOLE50
$8,16
Windows 10 Home (2 ключа)
SOLE50
$13,57
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE50
$9,13
Windows Server 2019 Standard
SOLE50
$16,06

Скидки 60% на Microsoft Office

Теперь переходим к пакетам офисных приложений. Они тоже доступны со скидкой, но уже с 60-процентной. Для её активации тоже предусмотрен специальный купон, который ждёт вас ниже в таблице вместе со ссылками на пять предложений и линком на раздел с офисным софтом.

Во-первых, за 25 долларов 18 центов на распродаже продаётся Microsoft Office 2016 Professional Plus. Во-вторых, примерно за 33 доллара можно купить Microsoft Office 2019 Home & Business. Издание для дома и бизнеса 2016 года обойдётся почти на полтора доллара дешевле.

Владельцам ПК на macOS можем посоветовать программное обеспечение Microsoft Office 2019 Home & Business. Но цена даже с учётом 60-процентной скидкой кусается – почти 104 доллара. Для сравнения, такая же сборка для компьютеров на Windows стоит более чем вдвое дешевле – 45 долларов 10 центов.

Лицензия
Промокод
Акционная цена
Перейти в магазин
Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE60
$25,18
Microsoft Office 2016 Home & Student
SOLE60
$31,48
Microsoft Office 2019 Home & Student
SOLE60
$32,79
Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS)
SOLE60
$103,73
Microsoft Office 2019 Home & Business
SOLE60
$45,10

Скидки 60% на бандлы Windows + MS Office

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Завершать тему программного обеспечения компании Microsoft, доступного со скидкой на распродаже в магазине KeysOFF, будет комплектами. Мы рассмотрим только четыре набора, а больше комплектов вы сможете найти сами на странице распродажи. Ссылка на неё вместе с купоном для 60-процентной скидки и линками на каждый из четырёх наборов Windows + MS Office ждёт вас в таблице в конце этого раздела.

Первый набор стоит 34 доллара с копейками. За эти деньги можно купить Windows 10 Pro (OEM) в паре с Microsoft Office 2019 professional Plus. Второй набор стоит почти на 10 долларов дороже, но зато предлагает Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Третий комплект обойдётся примерно в 42 доллара с учётом 60-процентной скидки. Тут вновь предлагается Microsoft Office 2019 Professional Plus, но уже с ключом для активации операционной системы Windows 11 Pro. Наконец, последний набор почти за 52 доллара позволяет получить OEM-лицензию на всё ту же Windows 11 Pro, но в паре с MS Office Pro Plus уже 2021 года.

Лицензия
Промокод
Акционная цена
Перейти в магазин
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro
SOLE60
$34.38
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Pro
SOLE60
$43.05
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 11 Pro
SOLE60
$51.41
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Pro
SOLE60
$51.49
ЕЩЁ БОЛЬШЕ КОМПЛЕКТОВ

Ещё немного выгодных предложений

А вот и наш последний блок. Тут мы рассмотрим четыре программы, но по ссылке в таблице вы найдёте ещё больше акционного программного обеспечения, которое доступно на сайте KeysOFF.

Первое предложение – FilePane. Утилита стоимостью чуть более 6 долларов позволяет упростить работу с файлами на ПК с операционной системой macOS.

Второе – плеер OmniPlayer. Это многофункциональный плеер с поддержкой всех современных форматов. Его стоимость по акции составляет 10 долларов 24 цента. Причём речь идёт о пожизненной лицензии.

Третье предложение – Alfer 4. Менее чем за 36 долларов вы получаете продвинутый пакет автоматизации смартфонов и компьютеров на базе операционных систем iOS и macOS соответственно.

Наконец, рекламный фильтр Adguard защитит вас от назойливой рекламы. Стоимость по акции составляет чуть более 10 долларов. Приложение совместимо как с компьютерам на macOS / Windows, так и со смартфонами на базе iOS / Android.

Лицензия
Старая цена
Акционная цена
Перейти в магазин
FilePane
$7,16
$6,14
OmniPlayer (VIP)
$20,49
$10,24
Adguard
$30,74
$10,24
Alfred 4
$50,36
$35,86

Купить Windows 11 Pro и MS Office 2021 Pro со скидкой

Теперь попробуем сделать заказ на сайте KeysOFF. Как вы поняли из названия, приобретать мы будем ключ для операционной системы Windows 11 Pro в комплекте с набором офисных приложений Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Стоимость такого дуэта составляет почти 130 долларов. Нас такая цена не устраивает, поэтому в корзине вводим промокод SOLE60. Но для начала жмём кнопки Add to Cart и Shooping Cart, чтобы в эту самую корзину попасть.

После ввода промокода жмём Apply Coupon и видим, что стоимость падает до 51 доллара 49 центов, то есть на 60%. Теперь кликаем на кнопку Proceed to Checkout и начинам оформлять наш заказ.

Чтобы ускорить процедуру, пропускаем регистрацию, если нет уже созданной учётной записи, и оформляем заказ в качестве гостя, выбрав пункт Checkout as Guest.

В большой форме нужно ввести личные данные, включая ФИО, домашний адрес и номер мобильного. Отдельно отметим необходимость ввода действующего адреса электронной почты, к которому у вас есть доступ. Купленные ключи будут отправлены именно на этот e-mail.

Оплачивать можно двумя способами: через PayPal и напрямую с карт VISA или MASTERCARD. В первом случае нужно просто выбрать сервис Cwalletco, нажать на кнопку PayPal и подтвердить перевод средств. Вторая опция предполагает ввод данных банковской карты (номер, срок действия код CVV).

Как мы написали выше, ключи будут отправлены на указанный при оформлении заказа адрес электронной почты. Письмо придёт через несколько минут после проведения оплаты. При возникновении вопросов вы можете написать на почту support@keysoff.com

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