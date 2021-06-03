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Несколько месяцев назад компания Google объявила о планах прекратить предоставлять безлимитное облачное пространство для хранения фото и видео в сервисе «Google Фото». Новые правила начали действовать два дня назад, 1 июня 2021 года. Но всё же нашёлся способ вернуть безлимитное хранилище.

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Для начала напомним, что раньше пользователи могли сохранять фотографии и видео в высоком качестве, которые не занимали места в «Google Диск». А вот при добавлении файлов в облако в исходном качестве уже приходилось жертвовать свободным пространством, которого было предусмотрено 15 ГБ.

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Теперь же мультимедийные файлы будут занимать место в «Google Диск» вне зависимости о качества, а бесплатно американская компания предлагает пользователям всё те же 15 ГБ. При желании можно расширить хранилище за дополнительную плату. Например, в России доступно 100 ГБ за 139 рублей/месяц, 200 ГБ – за 219 рублей/месяц, а 2 ТБ – за 699 рублей/месяц. В Европе стоимость составляет 1,99 евро, 2,99 евро и 9,99 евро соответственно.

Естественно, все желающие могут начать использовать другие облачные сервисы. Например, в смартфонах Samsung доступно 5 ГБ свободного пространства в Microsoft One Drive. Также не стоит забывать об аналогичных сервисах от «Яндекс», «Сбер», Apple и Mail.ru.

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Тем не менее в Сети появилась инструкция, которая позволяет продолжить пользоваться безлимитным хранилищем Google. Но для этого придётся приобрести Google Pixel, поскольку в своих смартфонах компания продолжает предоставлять безлимитное хранилище для фотографий и видеоматериалов в оригинальном качестве без уменьшения разрешения.

После покупки Pixel вне зависимости от поколения нужно загрузить из магазина программного обеспечения Google Play бесплатное приложение Resilio Sync. Оно даёт возможность синхронизировать между собой смартфоны. Установить программу нужно на оба устройства.

После этого следует на основном смартфоне открыть приложение и предоставить доступ к папке, где хранятся видео и фотоснимки. Далее надо запустить Resilio Sync на Google Pixel и отсканировать QR-код, который появится на главном телефоне. После завершения этой процедуры Pixel будет самостоятельно загружать фото и видео с основного смартфона в «Google Фото» без сжатия. Возможно, в будущем компания Google прикроет эту лавочку.