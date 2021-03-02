Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 первыми в истории серии получат 120-Гц дисплеи Super AMOLED

Такие панели получат Redmi Note 10 Pro и версия Pro Max (5G).
[ ] для раздела Блоги
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi через два дня представит смартфоны Redmi Note 10, причём сразу на глобальном рынке. Относительно недавно мы писали, что стандартное издание первым в истории серии получит дисплей Super AMOLED. Как стало известно, панелью на органических светодиодах будет оснащена каждая из грядущих новинок. Это Xiaomi подтвердила официально.

реклама

Премьера моделей состоится в Индии. Китайский производитель покажет Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Последний у нас будет продаваться как Redmi Note 10 5G. В прошлом году в рамках семейства девятого поколения было выпущено почти десять смартфонов. Ещё один появился в начале января уже этого года. Только Redmi Note 9 Pro 5G может похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления. Причём сразу 120 Гц.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

В новом поколении компания тоже планирует пропустить отметку 90 Гц. Обычный Redmi Note 10 получит 60-герцевый дисплей, в то время как у Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro 5G будет установлена матрица с частотой обновления 120 Гц.

реклама

Мнения пользователей насчёт использования панелей Super AMOLED в семействе нового поколения разделились. Одни довольным тем, что в доступных смартфонах будут применяться более дорогие дисплеи, другие же сетуют на мерцание при низком уровне яркости. Возможно, эту проблему компания сможет решить с помощью внедрения технологии DC Dimming. Это мы узнаем уже 4 марта, когда семейство Xiaomi Redmi Note 10 будет представлено официально.

Напомним, по предварительной информации, Redmi Note 10 будет стоить 180 долларов, 200 долларов и 220 долларов в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ соответственно, а версия Pro в каждой конфигурации окажется на 100 долларов дороже. Цены варианта с поддержкой 5G пока не уточняются.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
27
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
32
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
43
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
144

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 43
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор мыши Logitech MX Master 3
25 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
245
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
121
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
23
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
95
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
22
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
192
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
29
В Китае обсуждают запрещение майнинга
29
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
17
Игрок GTA V смог решить проблему с долгой загрузкой игры
4
Команда блогеров предлагает выиграть новенькую GeForce RTX 3080 в простом конкурсе для геймеров
9
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
71
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
34
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
34
Батон хлеба из S.T.A.L.K.E.R. 2 продают в Польше за 35 рублей
27
Восьмиядерные модели Intel Rocket Lake продемонстрировали характеристики в одной таблице
16

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
8
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
117
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
30
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
29
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
32
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
27
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15

Сейчас обсуждают

Yilec
23:40
:)))
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
NOFX
23:39
Суходрищев :)
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
REY_B_
23:39
Санкции? - Так всё же держится на "честном слове"! Не поставить процессоры, так это магазины Интел по судам затаскают, "за нарушение честной конкуренции". Да ещё и бабло с него возьмут! Это же Герман...
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
Сергей Мастеров
23:36
наверное на нем можно майнить эфир
ASUS ROG Phone 5 с 18 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench 5
Pa4an
23:34
у хохлов не лучше !!111111111
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
REY_B_
23:34
А чем 10700 лучше? Да, чуть быстрее в играх. Но, стоит уже на 3 косаря дороже. И мать под него надо с более мощным VRM, т.е. дороже.
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
xenomorph1024
23:31
я б родил, только пусть мне хату бесплатно дадут, и оплату жку 3% от дохода сделают, как при ссср =)
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
daimos
23:29
Это от гороха
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
warmuza
23:29
Я с вами до конца! И уже даже материал на завтра нашёл. Музыкальный.
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
REY_B_
23:27
Сколько 3600Х на старте стоил? 20-22к вроде? Накиньте реальную инфляцию в 30% и сколько выйдет? Так что, оверпрайс если и есть, то уже совсем небольшой.
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем