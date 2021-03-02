Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 первыми в истории серии получат 120-Гц дисплеи Super AMOLED
Компания Xiaomi через два дня представит смартфоны Redmi Note 10, причём сразу на глобальном рынке. Относительно недавно мы писали, что стандартное издание первым в истории серии получит дисплей Super AMOLED. Как стало известно, панелью на органических светодиодах будет оснащена каждая из грядущих новинок. Это Xiaomi подтвердила официально.
реклама
Премьера моделей состоится в Индии. Китайский производитель покажет Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Последний у нас будет продаваться как Redmi Note 10 5G. В прошлом году в рамках семейства девятого поколения было выпущено почти десять смартфонов. Ещё один появился в начале января уже этого года. Только Redmi Note 9 Pro 5G может похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления. Причём сразу 120 Гц.
В новом поколении компания тоже планирует пропустить отметку 90 Гц. Обычный Redmi Note 10 получит 60-герцевый дисплей, в то время как у Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro 5G будет установлена матрица с частотой обновления 120 Гц.
реклама
Мнения пользователей насчёт использования панелей Super AMOLED в семействе нового поколения разделились. Одни довольным тем, что в доступных смартфонах будут применяться более дорогие дисплеи, другие же сетуют на мерцание при низком уровне яркости. Возможно, эту проблему компания сможет решить с помощью внедрения технологии DC Dimming. Это мы узнаем уже 4 марта, когда семейство Xiaomi Redmi Note 10 будет представлено официально.
Напомним, по предварительной информации, Redmi Note 10 будет стоить 180 долларов, 200 долларов и 220 долларов в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ соответственно, а версия Pro в каждой конфигурации окажется на 100 долларов дороже. Цены варианта с поддержкой 5G пока не уточняются.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила