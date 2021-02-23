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Xiaomi Redmi Note 10 станет первым смартфоном серии с экраном AMOLED

Анонс намечен на 4 марта, но о ценах всё ещё ничего не известно.
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Компания Xiaomi недавно отметила приближение очередной годовщины серии Redmi Note. Уже на следующей неделе будут представлены первые модели десятого поколения. Старшие версии получат матрицы LCD, а вот стандартное издание, Xiaomi Redmi Note 10, станет первым смартфоном за всю историю линейки, который будет оснащаться дисплеем AMOLED.

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Первая модель легендарной серии была анонсирована в марте 2017 года. Со временем компания Xiaomi начала сокращать цикл перевыпуска, в связи с чем менее чем за шесть лет мы получили девять поколений смартфонов. Всех их объединяет наличие жидкокристаллического дисплея.

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На днях китайский технологический гигант решил спросить у пользователей, какой экран они хотели бы видеть в грядущих новинках. Вариантов для ответа было предложено только два: AMOLED или лучшая в мире панель IPS с частотой обновления 120 Гц. Сама формулировка дала понять, что в новом поколении нас ждут смартфоны со 120-герцевыми IPS-экранами. При этом 88% пользователей проголосовали за AMOLED, а опрос затем весьма оперативно удалили.

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Однако, сегодня стало известно, что Xiaomi Redmi Note 10 получил активную матрицу на органических светодиодах. Некоторые ресурсы уже подали это, слово китайская компания прислушалась к пользователям. Само собой, за неделю производитель не смог бы всё поменять, ведь смартфоны уже готовы и ждут поставок. Непонятным остаётся лишь то, зачем в таком случае Xiaomi удалила опрос.

На просторах всемирной паутины были опубликованы изображения, которые раскрыли дизайн всех будущих новинок. Правда, высоким качество назвать нельзя. Отметим, что все три модели будут иметь вертикальную основную камеру с двумя большими оптическими модулями и двумя маленькими, а также дисплей с отверстием под селфи-камеру вверху по центру.

В Xiaomi Redmi Note 10 мы увидим главный сенсор на 48 Мп, 4/6 ГБ оперативной памяти и 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 678. Несмотря на использование дисплея на органических светодиодах, сканер отпечатков пальцев будет установлен на правой грани корпуса смартфона.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max тоже обзаведутся боковым дактилоскопическим сенсором. Разрешение стандартного модуля основной камеры составит 64 Мп и 108 Мп соответственно. Продвинутая модель обзаведётся чипом Snapdragon 732G, а версия Pro Max получит 8-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 750G.

Анонс смартфонов нового поколения состоится 4 марта 2021 года. Из общего между тремя устройствами можно отметить операционную систему Android 11, фирменный софт MIUI 12, стереофонические динамики, чип NFC, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, выход под наушники, порт USB, аккумулятор ёмкостью 5050 мА*ч с 30-ваттной проводной зарядкой и защиту от воды по стандарту IP52 впервые в серии. О ценах пока что информации нет.

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