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Xiaomi Redmi Note 10 Pro будет стоить от 280 долларов

Анонс состоится через два дня.
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Вчера мы писали о смартфоне Redmi Note 10, который станет первой моделью серии с AMOLED-дисплеем. Его цена в зависимости от комплектации составит от 180 долларов до 220 долларов. Теперь в Сети появилась информация о стоимости версии Pro.

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Как и стандартное издание, Xiaomi Redmi Note 10 Pro будет предлагаться в трёх модификациях памяти. Начальная версия предложит пользователям 6 ГБ оперативки и встроенный флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ по цене 280 долларов.

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В продвинутой конфигурации модель обойдётся в 295 долларов. За эти деньги она тоже предложит 6 ГБ оперативной памяти, но ёмкость постоянного запоминающего устройства составит 128 ГБ. Также пользователям предложат вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем, вмещающим 128 ГБ. Он будет стоить около 320 долларов. Как видим, модель Redmi Note 10 Pro окажется на 100 долларов дороже в сравнении с обычным Redmi Note 10 в каждой модификации.

Грядущая новинка поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой MIUI 12. В этом году программное обеспечение будет обновлено до MIUI 12.5. Пользователям смартфон будет предлагаться в серой, бронзовой и синей расцветках корпуса.

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Напомним, Xiaomi Redmi Note 10 Pro получит однокристальную систему Snapdragon 732G, выполненный по 8-нанометровой технологии. Этот же чипсет используется в популярной модели POCO X3 NFC. Смартфон будет оборудован 120-герцевым дисплеем формата Full HD+ на базе жидкокристаллической панели, диагональ которой пока что не уточняется.

Ёмкость комплектной батареи составит 5050 мА*ч. Основная камера будет представлена квартетом оптических модулей во главе с 64-мегапиксельным. Из остального отметим выход под наушники, симметричный порт USB Type-C и поддержку Near Field Communication.

Напомним, прошлогодняя индийская версия Redmi Note 9 Pro оснащена процессором Snapdragon 720G и в России продаётся как Redmi Note 9S. При этом модель текущего поколения не имеет чипа NFC. На российском рынке рекомендованная цена смартфона составляет 17 990 рублей. Сейчас купить модель можно за 15 990 рублей в магазине «Ситилинк». Доступна она только в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти.

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