Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
Компания Xiaomi на этой неделе представит смартфоны Redmi Note 10. Версия Pro Max может стать самым дешёвой в мире моделью со 108-мегапиксельной основной камерой. Но её стоимость пока что остаётся неизвестно, а вот цены Xiaomi Redmi Note 10 уже появились.
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Грядущая новинка будет доступна в трёх модификациях памяти. Начальная конфигурация предложит пользователям 6 ГБ оперативки и встроенный флеш-модуль вместимостью 64 ГБ. Официальная цена смартфона составит примерно 180 долларов.
В топовой модификации модель будет комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Купить Xiaomi Redmi Note 10 можно будет за 220 долларов. Также пользователям предложат версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 190 долларов.
Заметим, что Xiaomi Redmi Note 9 появился в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. В России стоимость составила 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. Сейчас в магазине «Ситилинк» за 16 990 рублей можно купить смартфон со 128 ГБ встроенной памяти, а версия с хранилищем вместимостью 64 ГБ стоит на 1000 рублей дешевле.
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Китайская компания официально подтвердила, что Xiaomi Redmi Note 10 будет оборудован 6,43-дюймовым дисплеем на органических светодиодах с разрешением Full HD+, четырёхмодульной основной камерой, венцом которой станет 48-мегапиксельный датчик изображения, и 11-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 678.
По последней информации, в основную камеру также войдут ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и две 2-мегапиксельные матрицы. Идентичный набор компонентов мы видели и в Redmi Note 8, и в Redmi Note 9. Из прочего отметим аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч, как в текущем поколении, операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12 прямо из коробки, поддержку Near Field Communication и 33-ваттную быструю зарядку вместо 18-ваттной.
Анонс состоится 4 марта. В начале заметки мы упоминали о версии Redmi Note 10 Pro Max. Она будет оборудована процессором Snapdragon 750G. Также компания представит модель Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 732G с 64-мегапиксельной камерой. Оба смартфона получат жидкокристаллический дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.
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