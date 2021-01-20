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7 основных трендов и событий на рынке смартфонов в 2020 году

Отмена выставок из-за COVID-19, 5G, экраны 90+ Гц, санкции против Huawei, продажа Honor и пр.
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2020 год стал историей. Теперь можно остановиться, обернуться и полноценно оценить, каким оказался минувший год. В этой статье мы рассмотрим несколько основных событий и тенденций на рынке смартфонов, которые запомнились в минувшем году.

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Онлайн-выставки и переносы. Год начался с Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Эта выставка стала единственным масштабным мероприятием в 2020 году, которое прошло в традиционном формате. Уже Mobile World Congress 2020 отменили из-за боязни вспышки коронавируса в Европе, что оказалось оправдано, как показало время.

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Решение об отмене конгресса в Барселоне было принято за несколько дней до старта самого мероприятия, когда уже все билеты были раскуплены, отели забронированы и «регистрации зарегистрированы». Тем не менее некоторые компании всё же приехали в Каталонию с новинками. Honor привезла флагмана View 30 Pro и середняка 9X Pro, а Sony показала топовую модель Xperia 1 II и несколько более доступных решений.

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Несколько менее крупных презентаций тоже прошло, несмотря на отмену MWC 2020. Тем не менее Xiaomi премьеру флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro перенесла с конца февраля на конец марта. Samsung и Huawei устроили собственные мероприятия для анонса топовых новинок, т.е. от отмены MWC они ничего не потеряли.

Все остальные выставки прошли в формате онлайн. Но стоит отметить, что смещение календаря ударило по нескольким компаниям. Например, Motorola пришлось перенести выход на рынок флагмана Edge+. Но больше всего пострадала HDM Global. PR-кампания Nokia 8.3 5G была связана с фильмом об агенте 007. Картину несколько раз переносили вместе с анонсом смартфона. Когда премьеру фильма сместили на 2021 год, HMD Global решила всё же представить свою новинку, которая существенно потеряла в актуальности.

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Huawei против США и продажа Honor. Ещё два события мы объединим в один раздел. Компания Huawei в мае 2019 года попала под санкции США, но практически не ощутила их на себе. А вот 2020 году стал для неё проблемным. Очередная волна санкций может оставить Huawei без аппаратного обеспечения. Несмотря на собственную архитектуру, своими производственными мощностями для создания полупроводников гигант похвастаться не может.

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В конце года Huawei продала бренд Honor китайскому консорциуму, предположительно, за 15 млрд долларов. Сделано это было для того, чтобы вывести компанию из-под санкций. При этом аналитики ожидают, что бренд не займёт в 2021 году на рынке и 2%.

В смартфоны Honor вернутся сервисы Google, включая магазин программного обеспечения Google Play. Первым GMS получит флагман Honor V40. В будущих смартфонах компании появятся и процессоры Qualcomm впервые за несколько лет.

90+ Гц, 5G и боковой сканер. Первые смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения начали появляться в 2019 году. Тогда их представили около трёх десятков. Но до масс они добрались именно в прошлом году. За 12 месяцев на рынке появилось более 180 моделей с поддержкой 5G. Самая доступная, Realme V3, стоит примерно 150 долларов.

Ещё один тренд – использование дисплеев с повышенной частотой обновления изображения. До 2020 года в мире было только три десятка смартфонов, оборудованных экраном с частотой обновления как минимум 90 Гц. Из них 17 представили в 2019 году. В прошлом году на рынок вышло более 120 моделей с 90-Гц, 120-Гц, 144-Гц и даже 240-Гц (Sharp Aquos Zero 2 на фото выше) панелями.

Третья тенденция – перенос сканера отпечатков пальцев на правый торец. В 2019 году каждый производитель старался и в бюджетниках устанавливать дисплеи OLED с интегрированным дактилоскопом. В 2020 году всё изменилось, и на рынке даже появилось несколько флагманов с IPS-панелями и сенсором на правом торце.

Неполный комплект. То, что делает Apple, рано или поздно начинают повторять другие компании. В 2020 году гигант из Купертино убрал из комплекта поставок iPhone и iPad адаптер питания, аргументировав это заботой об экологии.

По традиции Samsung очень оперативно высмеяла такое решение. Однако, уже через несколько месяцев семейство Galaxy S20 тоже лишилось адаптера питания и наушников в комплекте. При этом южнокорейский гигант не стал прикрываться заботой об экологии. Своё решение он аргументировал желанием удешевить смартфоны нового поколения. Правда, в некоторых странах, включая Россию, они оказались дороже семейства Galaxy S20.

В списке тех, кто высмеял Apple, была и китайская компания Xiaomi. Она могла отказаться от комплектного сетевого адаптера ещё в 2015 году, но сделала это только сейчас. Флагман Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 пока что продаётся в Китае по цене 610-720 долларов как с ЗУ, так и без него. Скоро за комплект с сетевым адаптером придётся платить на 15 долларов дороже.

P.S. 2020 год стал знаковым для компании HTC. Ноябрь и декабрь она завершила прибылью. Тайваньский производитель получил прибыль два месяца подряд впервые за много лет.

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