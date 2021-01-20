Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

2020 год стал историей. Теперь можно остановиться, обернуться и полноценно оценить, каким оказался минувший год. В этой статье мы рассмотрим несколько основных событий и тенденций на рынке смартфонов, которые запомнились в минувшем году.

реклама

Онлайн-выставки и переносы. Год начался с Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Эта выставка стала единственным масштабным мероприятием в 2020 году, которое прошло в традиционном формате. Уже Mobile World Congress 2020 отменили из-за боязни вспышки коронавируса в Европе, что оказалось оправдано, как показало время.

анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Решение об отмене конгресса в Барселоне было принято за несколько дней до старта самого мероприятия, когда уже все билеты были раскуплены, отели забронированы и «регистрации зарегистрированы». Тем не менее некоторые компании всё же приехали в Каталонию с новинками. Honor привезла флагмана View 30 Pro и середняка 9X Pro, а Sony показала топовую модель Xperia 1 II и несколько более доступных решений.

реклама

Несколько менее крупных презентаций тоже прошло, несмотря на отмену MWC 2020. Тем не менее Xiaomi премьеру флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro перенесла с конца февраля на конец марта. Samsung и Huawei устроили собственные мероприятия для анонса топовых новинок, т.е. от отмены MWC они ничего не потеряли.

Все остальные выставки прошли в формате онлайн. Но стоит отметить, что смещение календаря ударило по нескольким компаниям. Например, Motorola пришлось перенести выход на рынок флагмана Edge+. Но больше всего пострадала HDM Global. PR-кампания Nokia 8.3 5G была связана с фильмом об агенте 007. Картину несколько раз переносили вместе с анонсом смартфона. Когда премьеру фильма сместили на 2021 год, HMD Global решила всё же представить свою новинку, которая существенно потеряла в актуальности.

реклама

Huawei против США и продажа Honor. Ещё два события мы объединим в один раздел. Компания Huawei в мае 2019 года попала под санкции США, но практически не ощутила их на себе. А вот 2020 году стал для неё проблемным. Очередная волна санкций может оставить Huawei без аппаратного обеспечения. Несмотря на собственную архитектуру, своими производственными мощностями для создания полупроводников гигант похвастаться не может.

реклама

В конце года Huawei продала бренд Honor китайскому консорциуму, предположительно, за 15 млрд долларов. Сделано это было для того, чтобы вывести компанию из-под санкций. При этом аналитики ожидают, что бренд не займёт в 2021 году на рынке и 2%.

В смартфоны Honor вернутся сервисы Google, включая магазин программного обеспечения Google Play. Первым GMS получит флагман Honor V40. В будущих смартфонах компании появятся и процессоры Qualcomm впервые за несколько лет.

90+ Гц, 5G и боковой сканер. Первые смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения начали появляться в 2019 году. Тогда их представили около трёх десятков. Но до масс они добрались именно в прошлом году. За 12 месяцев на рынке появилось более 180 моделей с поддержкой 5G. Самая доступная, Realme V3, стоит примерно 150 долларов.

Ещё один тренд – использование дисплеев с повышенной частотой обновления изображения. До 2020 года в мире было только три десятка смартфонов, оборудованных экраном с частотой обновления как минимум 90 Гц. Из них 17 представили в 2019 году. В прошлом году на рынок вышло более 120 моделей с 90-Гц, 120-Гц, 144-Гц и даже 240-Гц (Sharp Aquos Zero 2 на фото выше) панелями.

Третья тенденция – перенос сканера отпечатков пальцев на правый торец. В 2019 году каждый производитель старался и в бюджетниках устанавливать дисплеи OLED с интегрированным дактилоскопом. В 2020 году всё изменилось, и на рынке даже появилось несколько флагманов с IPS-панелями и сенсором на правом торце.

Неполный комплект. То, что делает Apple, рано или поздно начинают повторять другие компании. В 2020 году гигант из Купертино убрал из комплекта поставок iPhone и iPad адаптер питания, аргументировав это заботой об экологии.

По традиции Samsung очень оперативно высмеяла такое решение. Однако, уже через несколько месяцев семейство Galaxy S20 тоже лишилось адаптера питания и наушников в комплекте. При этом южнокорейский гигант не стал прикрываться заботой об экологии. Своё решение он аргументировал желанием удешевить смартфоны нового поколения. Правда, в некоторых странах, включая Россию, они оказались дороже семейства Galaxy S20.

В списке тех, кто высмеял Apple, была и китайская компания Xiaomi. Она могла отказаться от комплектного сетевого адаптера ещё в 2015 году, но сделала это только сейчас. Флагман Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 пока что продаётся в Китае по цене 610-720 долларов как с ЗУ, так и без него. Скоро за комплект с сетевым адаптером придётся платить на 15 долларов дороже.

P.S. 2020 год стал знаковым для компании HTC. Ноябрь и декабрь она завершила прибылью. Тайваньский производитель получил прибыль два месяца подряд впервые за много лет.