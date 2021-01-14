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Компания Samsung ещё проводит презентацию, посвящённую премьере флагманов нового поколения. Уже третий год кряду производитель из Южной Кореи выпускает три модели. Как и одиннадцать месяцев назад, вновь обошлось без формально упрощённого флагмана. Стоимость Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в России уже известна.

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Что интересно, в Европе новинки оказались чуть дешевле своих предшественников. Однако, в России рекомендованная стоимость немного выросла в сравнении с ценами на семейство Samsung Galaxy S20 на старте продаж. Возможно, в отличие от прошлого года цены не будут повышены через неделю.

В этом году компания из Южной Кореи будет продавать в Европе все модификации памяти, что радует. Samsung Galaxy S21 со 128 ГБ оценили в 74 990 рублей, а с 256 ГБ – в 79 990 рублей. В обоих случаях оперативной памяти установлено 8 ГБ.

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Samsung Galaxy S21+ несильно отличается от стандартного издания. Версия Plus получила больший дисплей и более ёмкий аккумулятор, но доступна в тех же конфигурациях. Стоимость начальной модификации составила 89 990 рублей, а топовой – 94 990 рублей.

Samsung Galaxy S21 Ultra в конфигурациях со 128 ГБ и 256 ГБ хранилища оценили в 109 990 рублей и 114 990 рублей соответственно. Обе версии оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Цена варианта с 16 ГБ ОЗУ и накопителем 512 ГБ памяти составила 127 990 рублей.

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Комплект поставки новинок остался без адаптера питания. 25-ваттное зарядное устройство обойдётся в 1590 рублей. Беспроводное ЗУ стоит 2490 рублей для одного устройство и 4990 рублей для двух. Также в списке аксессуаров есть чехол Clear View за 7990 рублей и чехол-накладка со стилусом S Pen за 5990 рублей. Продажи в России стартуют на неделю позже, чем в Европе – 5 февраля 2021 года. За предварительный заказ компания дарит метку Galaxy Smart Tag и полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro стоимостью 17 990 рублей.

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Напомним, что Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+ в России появились в модификациях с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Стоимость в официальной рознице составила 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Спустя пару дней компания подняла цену ещё на 10 000 рублей.

Samsung Galaxy S20 Ultra вышел в двух модификациях. Вариант с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти производитель оценил в 99 990 рублей. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ получила ценник 119 990 рублей. Чуть позже версия Ultra тоже подорожала на 10 000 рублей. Сейчас все три смартфона 2020 года можно приобрести на 15 000 рублей, чем в день старта продаж. Возможно, после анонса нового поколения их стоимость ещё немного снизится.