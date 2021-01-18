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В конце первой половины 2019 года китайская компания Huawei попала под санкции США и лишилась сервисов Google. Все ограничения распространились и на бренд Honor. После итого производители выпускали в Китае новые смартфоны на процессоре Kirin 810, но до рынка Европы они доходили на более скромной SoC Kirin 710, сохранив при этом сервисы Google.

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Такое же трюк компании не смогли провернуть с флагманами семейств Honor V30 и Huawei Mate 30, которые обзавелись 7-нанометровыми мобильными процессорами Kirin 990/990 5G. Осенью 2019 года Huawei анонсировала фирменное программное обеспечение Huawei Mobile Services (HMS) на замену Google Mobile Service (GMS). Магазин приложений AppGallery стал альтернативой Google Play.

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Особое внимание HMS китайская компания начала уделять с весны 2020 года, когда состоялась презентация семейства Huawei P40. На мероприятии глава потребительского подразделения рассказал об успехах программного обеспечения, планах по развитию и бонусах в виде отсутствия комиссии для создателей контента, которые будут разрабатывать ПО для магазина приложений AppGallery.

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В 2020 году Huawei и Honor практически полностью отказались от GMS. Даже смартфоны на старом аппаратном обеспечении, которые в теории могли получить Google Mobile Services, выходили с фирменными сервисами. Тем не менее к концу года давление со стороны США усилилось, и Huawei пришлось продать бренд Honor консорциуму из нескольких десятков китайских компаний, предположительно, за 15 млрд долларов. Официально сумма сделки так и не была подтверждена ни одной стороной.

После продажи бренд Honor практически моментально получил доступ к мобильным процессорам Qualcomm. В середине ноября минувшего года было объявлено о продаже, а уже в первых числах декабря на Snapdragon Tech Summit Digital глава Qualcomm подтвердил, что американский чипмейкер будет поставлять однокристальные системы.

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Сегодня, 18 января, стало известно, что вместе с мобильными платформами Snapdragon на смартфоны Honor вернутся и Google Mobile Services. При этом в старых моделях сохранятся Huawei Mobile Services. Первым после перерыва GMS получил флагман Honor V40, презентация которого состоится через несколько часов. По предварительной информации, его стоимость стартует с отметки 620 долларов. Предстоящей новинке также обещают 50-мегапиксельную камеру, изогнутый OLED-дисплей и аккумулятор с поддержкой 50-ваттной беспроводной зарядки.