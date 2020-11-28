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2018 год для индустрии смартфонов стал прорывным. На рынке появились первыми модели со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Сама технология была анонсирована vivo на CES 2018 в январе. Спустя полтора месяца та же компания, но уже на MWC 2018 показала первый телефон с выдвижной фронтальной камерой. В конце весны Xiaomi анонсировала первый в мире смартфон на Android с технологией Face ID, а летом Motorola презентовала флагман с поддержкой 5G-модов. В течение 2018 года мы увидели несколько слайдеров, 10 ГБ оперативной памяти в девайсе и первые телефоны со сгибаемыми дисплеями.

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2020 год оказался не столь щедрым на подобное, но несколько интересных анонсов мы увидели. Возможно, причиной тому стала пандемия коронавируса. В этой статье рассмотрим пять самых необычных смартфонов уходящего года. Забегая наперёд, в этом топе не будет ни одной модели от Huawei, Xiaomi, Apple и даже Samsung.

OPPO X 2021

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Начнём наиболее свежим анонсом. Он состоялся в середине текущего месяца. Компания OPPO в рамках InnoDay 2020 показала, возможно, самый необычный смартфон последних нескольких месяцев. Он называется OPPO X 2021. Главная особенность новинки заключается в дисплее, который по бокам может скручиваться в трубочку.

Максимальная диагональ панели на органических светодиодах составляет 7,4 дюйма. В «стянутом» состоянии размер уменьшается до 6,7 дюйма. Чтобы экран автоматически растянулся достаточно провести пальцев по боковому торцу сверху вниз.

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За плавное растягивание дисплея отвечают два моторчика Roll Motor. О технических характеристиках смартфона пока что компания не говорит ничего, как и о возможной дате выхода OPPO X 2021 на рынок. Судя по названию, мы сможем увидеть устройство в продаже в следующем году. Но это не точно. Напомним, что один из самых ярких концептов 2019 года, Xiaomi Mi MIX Alpha с опоясывающим экраном, так на рынке и не появился, зато устроил мировой тур по многим странам.

ZTE Axon 20

В один день с OPPO X 2021 компания ZTE представила модель Axon 20 4G. Версия 5G этого же смартфона была анонсирована ещё в сентябре. Разница между двумя вариантами заключается в чипсете, а главной особенностью является размещённая под дисплеем фронтальная камера с 32-мегапиксельным разрешением. Решить вопрос нехватки света компания решила за счёт плёночного покрытия, а программные алгоритмы отвечают за оптимизацию чёткости кадров.

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Сам же экран основан на матрице OLED Full HD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц и диагональю почти 7 дюймов. В основной камере установлены модули на 64 Мп и 8 Мп в паре с двумя вспомогательными сенсорами с разрешением по 2 Мп. Ёмкость комплектной батареи составила 4220 мА*ч. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт Qualcomm Quick Charge 4+.

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ZTE Axon 20 5G оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G. Он предлагает пользователям 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ за 320 долларов или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ за 410 долларов. Речь об официальных ценах на старте продаж. 4G-версия оснащена 128 ГБ встроенной памяти и 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc Tiger T618 в паре с 6 ГБ оперативки. Стоимость компания не уточнила.

OnePlus Concept One

Возвращаемся в начало 2020 года к CES. На мероприятии в Лас-Вегасе, единственной полноценно прошедшей выставке нынешнего года, компания OnePlus показала концептуальный флагманский смартфон Concept One с исчезающей камерой.

Модель получила кожаный задник со стеклянной вставкой, где и расположились три оптических модуля вместе со вспышкой. Всё это видно, только когда приложение камеры запущено. В остальное же время модули и вспышка видны лишь под определёнными углами.

Переход занимает менее секунды. При этом уровень затемнения можно регулировать во время съёмки в зависимости от уровня освещения. Достигается такой эффект благодаря электрохромному стеклу. С момента презентации OnePlus Concept One прошёл почти год, но смартфон так и не поступил на рынок.

LG Wing

В сентябре компания LG представила свой самый необычный смартфон под названием Wing. Он оборудован двумя экранами. Главный имеет диагональ 6,8 дюйма и может разворачиваться на 90 градусов, открывая доступ к дополнительной 3,9-дюймовой панели G-OLED. Обе матрицы имеют разрешение Full HD+. Пользоваться двумя дисплеями можно одновременно. Например, на главный экран можно выводить видео с YouTube, а на дополнительный – мессенджер.

LG Wing может похвастаться выдвижной 32-Мп фронталкой. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 12 Мп + 13 Мп. Сенсоры на 13 Мп и 12 Мп установлены в ультраширокоугольных модулях, причём последний используется исключительно в режиме двух экранов.

Сердцем смартфона стал 7-нанометровый чипсет Snapdragon 765G. Аккумуляторная батареи имеет ёмкость 4000 мА*ч и поддерживает беспроводную подзарядку. Свою необычную новинку компания LG оценила примерно в 1000 долларов. За эти деньги модель предлагает 8 ГБ оперативной и 128 Г постоянной памяти.

Microsoft Surface Duo

Последний смартфон в нашей статье – Microsoft Surface Duo. Подобный форм-фактор, мы уже видели. Но в топ-5 модель попала просто из-за того, что её представила Microsoft, а каждый смартфон гиганта из Редмонда – уже неожиданность. Последний свой умный телефон компания анонсировала почти пять лет назад. Им стал Lumia 650 на операционной системе Windows 10.

Новинка получила ОС Android 10 и прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 855. Два экрана имеют диагональ по 5,6 дюйма. Общая диагональ составляет 8,1 дюйма, а разрешение с 1350 x 1800 точек вырастает до 2700 x 1800 точек.

Microsoft Surface Duo оценили в 1200/1300 долларов. Смартфон оборудован 11-мегапиксельной камерой с поддержкой 4K UHD при 60 к/сек, 6 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной и аккумулятором ёмкостью 3577 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой.