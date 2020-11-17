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Китайская компания OPPO сегодня, 17 ноября, анонсировала один из самых необычных смартфонов в мире. Новинка называется OPPO X 2021. Модель обладает скручивающимся дисплеем.

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В смартфоне установлена панель OLED. В обычном состоянии её диагональ составляет 6,7 дюйма, а сам девайс выглядит, как просто моноблочный умный телефон. Но при желании пользователь может растянуть матрицу на органических светодиодах, после чего смартфона трансформируется в планшетный компьютер.

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За это отвечает запатентованный механизм Roll Motor. К слову, в процессе создания новинки китайская компания успела оформить 122 патента. Что касается технологии Roll Motor, она предполагает применение двух электрических моторов для равномерного и безопасного растягивания дисплея.

Максимальная диагональ экрана составляет 7,4 дюйма. Важно отметить возможность использования смартфона в разных режимах между крайними значениями диагонали. За прочность матрицы на органических светодиодах отвечает технология Warp Track. Одной из особенностей OPPO X 2021 является отсутствие линии сгиба. Пока что решить эту проблему не смогла ни одна компания, которая занимается производством сгибаемых смартфонов.

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Технические характеристики новинки пока что не уточняются. На видео можем заметить тройную основную камеру и симметричный разъём USB Type-C. О сроках поступления смартфона на рынок компания OPPO тоже ничего не говорит. Возможно, название модели намекает, что продажи начнутся в 2021 году.