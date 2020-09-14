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В этом году компания LG представила около дюжины новых смартфонов и лишь один из них стал флагманом. Он называется LG V60 ThinQ 5G. Ближе к середине года производитель из Сеула показал новую линейку Velvet, которая уже состоит из трёх одноимённых моделей на разных процессорах: Dimensity 1000C, Snapdragon 765G и Snapdragon 845. Сегодня, 14 сентября, компания из Южной Кореи анонсировала уникальный смартфон. Он называется LG Wing.

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Впервые о сегодняшней новинке мы услышали ещё полгода назад. Её основной фишкой является форм-фактор. С 2018 года производители заигрывают с исполнением фронтальных камер, а вот к дисплею они особо не притрагиваются. Смартфоны со сгибаемыми экранами и слайдеры можно пересчитать на пальцах. В остальных же случаях все инновации завершаются изгибом боковых граней.

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LG Wing – первый девайс, созданный в рамках Explorer Project. Эта инициатива должна открыть второе дыхание дизайну умных телефонов на фоне заполнения рынка безликими одинаковыми устройствами. У новинки есть два экрана, причём главный накладывается на дополнительный. Главная матрица – поворотная. Она разворачивается на 90 градусов и в итоге мы получаем устройство в виде буквы «Т» или молота, кому как удобнее.

Использовать два дисплея можно по-разному. На презентации компания привела массу примеров. Например, вы можете смотреть видео на большом дисплее в горизонтальной конфигурации, тогда как маленькая панель будет показывать уведомления или сообщение. В автомобиле её можно использовать для приёма входящего звонка, пока большой экран применяется для навигации. LG Wing можно развернуть так, чтобы компактный дисплей оказался сбоку. Также вокруг главной фишки строится работа режима нескольких окон.

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Большой основной дисплей построен на базе матрицы P-OLED формата Full HD+. Диагональ составляет 6,8 дюйма. Интерфейс будет подстраиваться, в какую сторону бы вы ни развернули смартфон. Соотношение сторон – 20,5 к 9. Второй дисплей основан на панели G-OLED диагональ 3,9 дюйма с пропорциями 1,15 к 1. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне. Само собой, такая конструкция не позволила реализовать защиту от воды по стандартам IP, но попадание под дождь новинка переживёт.

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По словам производителя, дисплей выдержит 200 000 вращений. Несмотря на инновационный дизайн, компания смогла уместить всё в корпус типичного смартфона. Габаритные размеры составляют 169,5 х 74,5 х 10,9 мм. Для сравнения флагманы Sony серии Xperia XZ имели толщину более 11 мм. Весит новинка чуть тяжелее типичных телефонов – 260 граммов.

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LG Wing оснащён 32-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой. Сзади расположено три оптических модуля во главе с 64-мегапиксельным основным. Широкоугольных модулей в смартфоне сразу два – на 12 Мп и на 13 Мп. Первый работает только в режиме двух дисплеев. Угол захвата составляет 120 градусов и 117 градусов соответственно. Снимать видео можно в формате 4K UHD с частотой 30 к/сек. Отдельно отметим оптическую стабилизацию изображения и специальный режим подвеса, когда на втором экране появляется виртуальный джойстик для управления камерой.

Новинка несёт на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Однокристальная система работает в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ в стандартной модификации. Ёмкость хранилища в топовой конфигурации составляет 256 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с беспроводной зарядкой. Также заявлена поддержка технологии Qualcomm Quick Charge 4+. Смартфон обзавёлся встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 и разъёмом для наушников. Стереодинамики отсутствуют, а адаптер беспроводной связи Wi-Fi не поддерживает частоту 5,8 ГГц.

LG Wing поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 из коробки. На выбор покупателям будут предложены расцветки Illusion Sky и Aurora Gray. О ценах пока что компания не говорит, как и о доступности за пределами США и Южной Кореи. Старт продаж запланирован на октябрь 2020 года.