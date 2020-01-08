Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с «исчезающей» камерой
Компания OnePlus в конце ушедшего года намекнула на свои планы анонсировать на CES 2020 концептуальный смартфон под названием Concept One. Выставка потребительской электроники уже стартовала официально, и сегодня, 7 января, производитель из Поднебесной представил свою новинку.
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Сразу отметим, что никаких характеристик OnePlus Concept One названо не было. Более того, смартфон точно не начнёт продаваться в ближайшем будущем. На презентации устройства представители китайской компании поговорили о внешнем виде новинки и о её главной фишке, которой стала «исчезающая» камера.
рекламаО такой особенности OnePlus Concept One начали говорить ещё месяц назад, но тогда предполагалось, что исчезать будет фронталка. Это было логичным предположением, поскольку смартфону обещали встроенную в дисплей камеру для селфи, которую не должно быть видно во время работы со смартфоном.
Как оказалось, исчезает в устройстве трёхмодульная основная камера, которая располагается вертикально вверху задника. При запуске приложения камеры модули прекрасно видно, тогда как в остальное время они почти невидимы. Такому эффекту способствует электрохромное стекло, которое используется в суперкарах. Сам переходный процесс происходит менее чем за 1 секунду. Затемнить стекло можно и в открытом приложении камеры. Для этого предусмотрен специальный режим съёмки при ярком освещении.
рекламаТыльная панель OnePlus Concept One исполнена в стиле McLaren. Внизу задника присутствует надпись OnePlus X McLaren, а вверху есть логотип британской компании. Сама тыльная сторона смартфона почти полностью покрыта кожей. Как выглядит новинка спереди, увы, не показали.
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