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Компания OnePlus в конце ушедшего года намекнула на свои планы анонсировать на CES 2020 концептуальный смартфон под названием Concept One. Выставка потребительской электроники уже стартовала официально, и сегодня, 7 января, производитель из Поднебесной представил свою новинку.

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Сразу отметим, что никаких характеристик OnePlus Concept One названо не было. Более того, смартфон точно не начнёт продаваться в ближайшем будущем. На презентации устройства представители китайской компании поговорили о внешнем виде новинки и о её главной фишке, которой стала «исчезающая» камера.

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О такой особенности OnePlus Concept One начали говорить ещё месяц назад, но тогда предполагалось, что исчезать будет фронталка. Это было логичным предположением, поскольку смартфону обещали встроенную в дисплей камеру для селфи, которую не должно быть видно во время работы со смартфоном.

Как оказалось, исчезает в устройстве трёхмодульная основная камера, которая располагается вертикально вверху задника. При запуске приложения камеры модули прекрасно видно, тогда как в остальное время они почти невидимы. Такому эффекту способствует электрохромное стекло, которое используется в суперкарах. Сам переходный процесс происходит менее чем за 1 секунду. Затемнить стекло можно и в открытом приложении камеры. Для этого предусмотрен специальный режим съёмки при ярком освещении.

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Тыльная панель OnePlus Concept One исполнена в стиле McLaren. Внизу задника присутствует надпись OnePlus X McLaren, а вверху есть логотип британской компании. Сама тыльная сторона смартфона почти полностью покрыта кожей. Как выглядит новинка спереди, увы, не показали.