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Если вы читаете эту статью, то знаете все самые крупные компании, которые занимаются производством смартфонов. Лидерами рынка являются Apple, Huawei и Samsung (не в таком порядке). В число крупнейших также входят vivo, OPPO, Xiaomi и Realme. Кроме того, популярные смартфоны продаёт компания OnePlus. Несколько лет назад Nokia вернулась на рынок, второе дыхание открылось у Motorola, а Sony с LG продолжают сдавать позиции. HTC и вовсе у края пропасти стоит не первый год.

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Помимо них смартфоны выпускают или выпускали и другие известны компании. Например, CAT, Sharp, Blackview, Google, ASUS, ZTE, Panasonic, Microsoft, Razer и даже RED недавно представила экспериментальное устройство Hydrogen One. Но в этой статье мы взглянем на неожиданные смартфоны, анонсированные брендами, которые не имеют отношения к рынку умных телефонов.

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Начнём с компании Marshall Amplification. Английский гигант занимается производством музыкальных звуковых усилителей, наушников и акустических систем. Но в 2015 году компания презентовала телефон на базе операционной системы Android под названием Marshall London.

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Это было довольно любопытное устройство, оснащённое сразу двумя разъёмами для проводных наушников. Таким образом, слушать музыку полноценно могли сразу два человека. Или четыре, но без комфорта. Смартфон получил сразу два аудиопроцессора Cirrus Logic Wolfson WM8281. Они обеспечили возможность управлять уровнем громкости в каждых наушниках по отдельности. К слову, вместо привычных нам кнопок для регулировки громкости в данном смартфоне использовались два колёсика на торцах. Фишкой стала возможность подключения одновременно и наушников, и гитары в разные 3,5-миллиметровые разъёмы.

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Marshall London получил фронтальные стереофонические динамики и два микрофона высокого качества. Как смартфон модель оказалась далеко не самым лучшим решением. Она получила 4,7-дюймовую жидкокристаллическую панель формата HD и медленный процессор Snapdragon 410. Однокристальная система дополнялась 2 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость накопителя составила 16 ГБ. При этом оценили смартфон в 585 долларов.

Компания Puma в далёком 2010 году нашла оригинальный способ продлить время автономной работы. Своё решение она воплотила в жизнь в смартфоне Puma Phone, стоимость которого составила 450 долларов. Чтобы увеличить время работы без подзарядки, на тыльной стороне установили солнечную панель. Компания заявила, что если девайс полежит на солнце в течение часа, это обеспечит возможность слушать музыку в течение 30 минут. Правда, в реальности особой пользы от солнечной панели не было.

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Сам же смартфон получил 2,8-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, но без multi-touch. Разрешение составило 240 x 320 точек. В камере был установлен 3,15-мегапиксельный датчик изображения. Модель получила навигационный модуль GPS, но осталась при этом без адаптера беспроводной связи Wi-Fi.

Puma Phone вышел с предустановленными приложениями Facebook, Twitter, Flickr и YouTube, а также с фирменным чат-клиентом Puma Icon Messaging. Смартфон получил поддержку мобильных сетей третьего поколения, а фронтальная камера могла применяться для видеозвонков в сетях 3G при разрешении 240 x 180 точек.

Соперничество между братьями Дасслерами не ограничилось спортивной одеждой. Adidas, как и Puma, тоже представила свой смартфон. Причём двумя годами ранее, в 2008. Он получил имя Adidas miCoach, Правда, это лишь копия слайдера Samsung F110.

Немецкий бренд сосредоточился на дополнительных аксессуарах. Например, к смартфону беспроводным путём можно было подключить пояс Adidas Heart Rate Monitor или датчик бега Stride Sensor. Программное обеспечение могло давать указания во время тренировок.

Сейчас всё это заменяет нам спортивный браслет или смарт-часы. Что касается параметров Adidas miCoach, он получил 2,0-дюймовую TFT-панель разрешением 176 x 220 точек, 2-мегапиксельную камеру и 1 ГБ встроенной памяти.

Ulysse Nardin, производитель швейцарских часов класса «люкс», тоже в своё время решил пополнить ассортимент смартфоном. Его назвали Chairman. Модель анонсировали в 2009 году, когда компания ещё не принадлежала французской группе Kering.

Как и часы, умный телефон представлял класс «люкс». Базовый вариант компания оценила в 14 000 долларов. Но были и версии подороже. Например, всем, кто хотел корпус с бриллиантами, пришлось отдать свыше 100 000 долларов.

Само собой, Ulysse Nardin Chairman – это больше экспонат, чем практичное решение. Особым спросом гаджет тоже не пользовался. Компания продала всего 1846 устройств. К слову, каждый телефон собирался вручную с соблюдением строгих требований к качеству. На сборку одного смартфона уходило 700 человеко-часов.

Что касается параметров, модель предлагала 2,8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой multi-touch, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и даже сканер отпечатков пальцев. Напомним, первый iPhone с сенсором Face ID компания Apple представила лишь в 2013 году.

И в завершение расскажем о смартфоне под названием Vodafone 555 Blue. Его анонсировала компания Facebook. Как и HTC ChaCha, данная модель имела 2,4-дюймовый дисплей разрешением 240 x 320 точек в альбомной ориентации. Ниже была установлена физическая клавиатура QWERTY. В правом нижнем углу обосновалась отдельная кнопка для запуска приложения Facebook.

В смартфоне была установлена камера на 2 Мп, которая могла делать фотографии и снимать видео 3GP. Что интересно, делиться снимками можно было, а отправлять видео возможности не было. С устройства пользователи могли быстро ответить на сообщение или написать статус в своём профиле социальной сети.

Экран поддержкой сенсорного ввода не обзавёлся. Для навигации был предусмотрен трекпад. Оболочка немного напоминала пользовательский интерфейс в смартфонах Blackberry. На телефон можно было устанавливать Java-приложения с Vodafone Live! Portal. Оценили Vodafone 666 Blue в 60 фунтов стерлингов. В продаже телефон появился в 2011 году и поддерживал сети 2G.