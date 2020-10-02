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ТОП-5 лучших компактных смартфонов в 2020 году

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Году эдак в 2012 смартфон с 4,7-дюймовым дисплеем было принято считать «лопатой». Спустя несколько лет такая диагональ стала нормой, а «лопатами» именовали модели, оборудованные экранами диагональю 5,5 дюйма. Так тоже оставалось недолго. Сейчас стандартом является диагональ 6,5” плюс/минус пару десятых дюйма, а компактными по праву можно считать смартфоны с 6-дюймовыми панелями. В этой заметке мы рассмотрим ТОП-5 лучших компактных телефонов в 2020 году, которые могут похвастаться дисплеем диагональю до 6 дюймов включительно.

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Начнём с наиболее свежего решения – Google Pixel 5. Его представили несколько дней назад в качестве первого и пока единственного смартфона пятого поколения серии Pixel. Новинку оснастили 6-дюймовой панелью, выполненной на органических светодиодах. Разрешение составило 1080 x 2340 точек. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон, частоту обновления 90 Гц и прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. Габариты составили 144,7 x 70,4 x 8 мм, а вес – 151 грамм.

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Аппаратным базисом выступает процессор Snapdragon 765G, который трудится в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет объём 128 ГБ и не поддерживает расширение картами microSD. За графику отвечает ускоритель Adreno 620. Для фото- и видеосъёмки предусмотрены основная камера разрешением 12,2 Мп + 16 Мп и фронтальная на 8 Мп.

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Pixel 5 работает на стоковой ОС Android 11 без дополнительных графических интерфейсов поверх чистой версии операционной системы. Правда, если несколько лет назад это было преимуществом смартфонов Google, то сейчас для некоторых пользователей «голый» Android – больше недостаток. Связано это с тем, что стоковая ОС не может похвастаться некоторыми функциями, которые есть у фирменных оболочек других производителей.

Смартфон имеет стереодинамики, защиту от воды по стандарту IP68, проводную/беспроводную подзарядку и NFC. Разъём для наушников не предусмотрен. Ёмкость аккумулятора радует – 4080 мА*ч. В новом поколении компания отказалась от системы Face ID и вернула на тыльную панель сканер отпечатков пальцев. Напомним, что Google Pixel 5 официально в России не продаётся. В Европе цена составила 629 евро.

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Вторая модель тоже принадлежит американской компании Google. Она называется Pixel 4a. Смартфон представили в начале августа этого года. Он тоже представляет средний класс, но имеет более скромную начинку и стоит заметно дешевле – 349 евро. Опять же, в России официально его не купить.

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Pixel 4a оборудован 5,81-дюймовый экраном OLED формата FHD+ без поддержки частоты обновления 90 Гц. Корпус сделан из пластика и не имеет защиты от воды. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 3. Габариты равны 144 x 69,4 x 8,2 мм, а вес – 143 грамма.

Сердцем смартфона выступает чипсет Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной памяти. На накопителе можно хранить до 128 ГБ информации. Ёмкость аккумулятора составила 3140 мА*ч. В отличие от модели пятого поколения Google Pixel 4a не может похвастаться 16-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Третий аппарат в нашей статье – Sony Xperia 10 II. Его представили ещё в феврале нынешнего года, но продажи начались лишь в мае. Смартфон оказался намного выше двух моделей Google, хотя получил 6-дюймовый дисплей. Габариты составляют 157,7 x 69 x 8,2 мм, а вес – 151 грамм. В основе экрана лежит матрица OLED формата FHD+. Тыльная и фронтальная панели оформлены стеклом Gorilla Glass 6.

Февральская новинка оборудована чипсетом Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Объём хранилища составляет 128 ГБ, а зарядная ёмкость аккумулятора – 3600 мА*ч. На тыльной панели установлены модули на 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

В смартфоне есть боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды по стандарту IP68, NFC и операционная система Android 10. Стоимость Sony Xperia 1 II составила 349 евро. До России модель пока ещё не добралась в отличие от флагмана Xperia 1 II за 80 000 рублей.

На условной четвёртой позиции обосновался Apple iPhone SE (2020), который является на момент написания статьи единственным смартфоном американской компании в 2020 году. Он заключён в корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP67. Габариты составили 138,4 x 67,3 x 7,3 мм, а вес – 148 граммов.

Апрельская новинка является внешне копией iPhone 8, которого анонсировали в 2017 году. Спереди установлен дисплей Retina IPS с разрешением 750 x 1334 точки и диагональю 4,7 дюйма. Над ним обосновалась фронтальная камера на 7 Мп, а в нижней части лицевой стороны расположилась клавиша «Домой» с интегрированным биометрическим сенсором.

В основе iPhone SE (2020) лежит однокристальная система A13 Bionic, выполненная по нормам 7-нм технологии. Ёмкость комплектной батареи составила 6,96 Вт*ч (1821 мА*ч). В смартфоне нашлось место стереодинамикам, 12-мегапиксельной фронтальной камере и NFC.

iPhone SE (2020) в России продаётся официально. Например, в магазине «Ситилинк» стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти составляет около 40 000 рублей, модификация с накопителем на 128 обойдётся примерно в 42 000 рублей. Оперативки в обоих случаях установлено 3 ГБ.

Выбрать пятый смартфон для статьи было очень сложно на фоне отсутствия привлекательных опций. Первые четыре модели на голову превосходят все остальные телефоны 2020 года с дисплеем не более 6 дюймов. Чтобы вы понимали, выбирать приходилось между устройствами таких брендов, как Ulefone, BLU, Lava и пр. Мог на пятом месте оказаться Cat S62 Pro с 5,7” панелью, но несмотря на небольшой дисплей, компактными размерами он похвастаться не в силах.

И мы решили выбрать бюджетник Samsung Galaxy M01. Примечательно, что в пятёрку не вошло ни одного смартфона китайских компаний. Хотя Huawei Y5p был близок к этому. Galaxy M01 продаётся в России в модификации 3/32 ГБ по цене около 9 000 рублей в «Ситилинк».

Смартфон оборудован экраном PLS TFT диагональю 5,7”. Размеры равны 147,5 x 70,9 x 9.8 мм. Модель оборудована чипом Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мА*ч и фронталкой на 5 Мп. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 2 Мп.

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