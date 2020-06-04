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Топ-10 флагманов 2019 года, которые стоит рассмотреть к покупке в 2020 году

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В отличие от классических автомобилей и хорошего вина смартфоны с каждым днём становятся только дешевле. Но в этом есть свои плюсы, если вы не задаётесь целью спустя год перепродать устройство и вернуть потраченные на него средства чуть ли не в полном объёме. Современное железо имеет большой запас производительности, поэтому даже флагманами прошлых годов можно пользоваться ещё несколько лет. В этой статье мы расскажем о десятке лучших флагманских смартфонов 2019 года, которые стоит рассмотреть к покупке в нынешнем году, после того как они потеряли в цене.

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Пойдём в том порядке, в какой они были анонсированы. Первыми на свет появились флагманские смартфоны семейства Galaxy S10, 20 февраля. В этой статье мы рассмотрим только две модели – обычную и увеличенную. Обе оснащены процессором Exynos 9820, выполненным по 8-нанометровой технологии, стереодинамиками, NFCьи основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп.

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В Samsung Galaxy S10 установлены 6,1-дюймовый экран формата 2K, 10-Мп камера для селфи и аккумулятор ёмкостью 3400 мАч. В Версии Plus диагональ дисплея выросла до 6,4 дюйма, во фронтальной камере появился модуль на 8 Мп, а ёмкость АКБ увеличена до 4100 мАч.

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Samsung Galaxy S10 в модификации 8/128 ГБ подешевел с 69 990 рублей до 34 990 рублей. Galaxy S10+ в той же конфигурации стоит дороже на 15 000 рублей. Цена версии 12/1024 ГБ снизилась со 124 990 рублей до 69 990 рублей.

В тот же день был представлен Xiaomi Mi 9, а европейский вариант компания представила 25 февраля на MWC 2019. Флагман оборудован чипсетом Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ.

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На борту прошлогоднего флагмана установлен аккумулятор на 3300 мАч, есть чип NFC, а программной платформой выступает прошивка MIUI 11. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 20 Мп. Дисплей sAMOLED характеризуется форматом FHD+ и диагональю 6,39 дюйма.

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В России версия со 128 ГБ подешевела с 37 990 рублей до 31 990 рублей. Модификация с 64 ГБ встроенной памяти в официальном магазине стоит 25 990 рублей вместо 34 990 рублей.

В тот же день на MWC 2020 был представлен флагман ZTE Axon 10 Pro. Ему тоже достался чип Snapdragon 855. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 20 Мп, а в основе фронталки лежит сенсор на 20 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мАч. Дисплей Full HD+ диагональю 6,47 дюйма отличается изогнутыми гранями.

В России смартфон в продаже появился по цене 39 990 рублей за версию 8/128 ГБ. Сейчас в официальной рознице модель стоит на 4500 рублей дешевле.

26 марта состоялась премьера Huawei P30 и P30 Pro. Смартфоны разделили немало общего. Например, чипсет Kirin 980, OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, USB-C и 32-Мп фронтальные камеры.

Младшая модель получила разъём для наушников, аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, защиту о воды и пыли по стандарту IP53 и основную камеру с модулями на 40 Мп, 8 Мп и 16 Мп. В Huawei P30 Pro нет Mini-Jack и разговорного динамика, зато есть перископный телефотомодуль с 5-кратным зумом, защита по стандарту IP68 и АКБ на 4200 мАч с беспроводной зарядкой.

Huawei P30 появился по цене 49 990 рублей в модификации 6/128 ГБ. Сейчас цена снижена до 31 990 рублей, хотя ранее стоимость падала и до 25 000 рублей. Версия Pro официально продаётся в конфигурации 8/256 ГБ. Цена на старте продаж составила 69 990 рублей, а сейчас модель оценивается в 49 990 рублей.

В мае 2019 года компания Honor анонсировал Pro-версию 20-й серии. Смартфон получил аппаратную платформу от Huawei P30 Pro и камеру от Huawei P30, дополненную сенсором на 2 Мп для макросъёмки, но без оптики Leica. Дисплей имеет диагональ 6,26 дюйма, а ёмкость аккумулятора составила 4000 мАч.

В Россию Honor 20 Pro приехал с ценником 34 990 рублей за версию 8 ГБ + 256 ГБ. На момент написания материала стоимость в официальном магазине составляет 29 990 рублей. Столько же флагман стоит по России в среднем, согласно «Яндекс.Маркет».

С ним же был выпущен Honor 20 на идентичном железе. Стандартное издание осталось без телеобъектива, а ёмкость встроенного аккумулятора уменьшилась на 250 мАч. В России цена на момент написания стать составляет 24 990 рублей за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

В начале осени был выпущен OnePlus 7T, которого можно по праву считать лучшим флагманом компании даже после выхода версии Pro и семейства нового поколения. Он оборудован Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ или 128 ГБ. Камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч, а дисплей может похвастаться частотой обновления 90 Гц.

OnePlus 7T официально в России не продаётся. Если верить площадке «Яндекс.Маркет», средняя цена по стране составляет 35 450 рублей и 36 790 рублей за версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.

Завершаем подборку смартфоном Honor View 30 Pro. До России он добрался только минувшей весной, хотя премьера состоялась ещё в декабре 2019 года. Это первый флагман бренда, который не имеет сервисов Google. Он оснащён чипом Kirin 990 5G в паре с 8 ГБ ОЗУ. Ёмкость АКБ – 4100 мАч, а вместимость ПЗУ – 256 ГБ.

Модель имеет основную камеру с разрешением 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп и дисплей LCD формата FHD+. Фронтальная камера получила главный модуль на 32 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Цена Honor View 30 Pro упала с 36 990 рублей до 32 990 рублей.

Со стоимостью всех смартфонов, о которых шла речь в материале, вы можете ознакомиться ниже. В таблице указаны рекомендованная цена на старте продаж и сейчас, а также средняя стоимость по России, согласно данным агрегатора «Яндекс.Маркет».

Смартфон
Модификация
Цена, рублей
Старт  продаж
Официальная
Средняя  по   России ("Яндекс.Маркет")
Samsung Galaxy S10
8/128 ГБ
69 990
34 990
48 000
Samsung Galaxy S10+
8/128 ГБ
79 990
49 990
59 990
12/1024 ГБ
124 990
69 990
107 646
Xiaomi Mi 9
6/64 ГБ
34 990
25 990
28 880
6/128 ГБ
37 990
31 990
33 000
ZTE Axon 10 Pro
8/128 ГБ
39 990
34 490
34 990
Huawei P30
6/128 ГБ
49 990
31 990
31 990
Huawei P30 Pro
8/256 ГБ
69 990
49 990
53 070
Honor 20
6/128 ГБ
29 990
24 990
24 990
Honor 20 Pro
8/256 ГБ
34 990
29 990
29 990
OnePlus 7T
8/128 ГБ
-
-
35 450
8/256 ГБ
-
-
36 790
Honor View 30 Pro
8/256 ГБ
36 990
32 990
32 990
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