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Зимой прошлого года компания Samsung анонсировала семейство флагманских смартфонов Galaxy S10. В него вошли три модели, и все они продаются официально в России. Но сейчас производитель запустил акцию, в рамках которой Samsung Galaxy S10 можно купить на 35 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

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Если рекомендованная цена флагмана прошлого года составила 69 990 рублей, то сейчас его можно приобрести за 34 990 рублей в магазине «М.Видео». Но тут стоит заметить, что речь идёт о витринном образце. Если вас такой вариант не устраивает, придётся заплатить на 5000 рублей больше. Например, в Galaxy Store цена Samsung Galaxy S10 составляет 39 990 рублей. Отметим, что сейчас даже «серая» версия смартфона в России стоит от 42 000 рублей.

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разговоры – 21 час;

работа в браузере – 12-14 часов;

воспроизведение аудио – 81 час.

За эти деньги флагман 2019 года предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Работает модель на базе фирменного мобильного процессор Exynos 9820 с пиковой частотой 2,7 ГГц и графикой Mali-G76 MP12 (700 МГц). Ёмкость аккумулятора составляет 3400 мАч, а заявленная производителем автономности такова:

Смартфон оснащён панелью Dynamic AMOLED со встроенный сканером отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение 3040 х 1440 точек и вырез под 10-мегапиксельную камеру. Основная камера представлен тремя модулями с разрешением 16 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Она получила 2-кратный оптический зум и систему оптической стабилизации изображения.

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Samsung Galaxy S10 из коробки работает на операционной системе Android 9.0 Pie, но обновление до Android 10 уже доступно. Из прочего отметим разъём для наушников, NFC, стереодинамики и корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68.