Xiaomi Mi 9 потерял в цене 9000 рублей с начала продаж
Компания Xiaomi в феврале прошлого года анонсировала смартфон флагманского уровня Mi 9. По многим параметрам это был первый девайс в ассортименте производителя, но в то же время он оказался далеко не дешёвым флагманом. В России в зависимости от комплектации модель оценили в 34 990 рублей или 37 990 рублей. Сейчас стоимость Xiaomi Mi 9 упала на 9000 рублей.
В базовой модификации смартфон предлагает покупателям 64 ГБ встроенной памяти. Сейчас в официальном магазине цена флагмана прошлого года снижена с 34 990 рублей до 25 990 рублей. Топовая версия модели Mi 9 подешевела не так сильно – на 6000 рублей. Её цена упала до 31 990 рублей. Вне зависимости от комплектации смартфон несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти.
рекламаXiaomi Mi 9 оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855 и аккумулятором на 3300 мАч. Смартфон поддерживает проводную (27 Вт) и беспроводную (20 Вт) зарядку. На фронтальной панели установлен дисплей OLED с поддержкой HDR10 и встроенным биометрическим сканером. Он имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,39 дюйма.
рекламаСмартфон не получил ни стереодинамиков, ни защиты от воды, ни разъёма для наушников. Слот для карты microSD тоже отсутствует. На борту есть NFC, USB-C, радиоприёмник, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 ГГц и ИК-порт. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 20 Мп. Сейчас Xiaomi Mi 9 работает на программном обеспечении MIUI 11 с ОС Android 10 и в течение ближайших пары недель получит стабильную версию MIUI 12. При этом в продажу смартфон поступил с прошивкой MIUI 11 и операционной системой Android 9.0 Pie.
Напомним, что на прошлой неделе в России компания представила флагман текущего поколения Xiaomi Mi 10. Его оценили в 69 990 рублей.
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