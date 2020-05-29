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Только вчера мы писали о том, что цена Samsung Galaxy S10 в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ упала на 35 000 рублей. Эта заметка тоже будет посвящена падению стоимости флагмана южнокорейской компании в России. Но на этот раз поговорим о версии Plus. Она подешевела сразу на 55 000 рублей в топовой модификации.

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Премьера Samsung Galaxy S10+ состоялась в начале прошлого года. Производитель из Южной Кореи оценил тогдашнюю новинку в топовой конфигурации в 124 990 рублей. За эти деньги смартфон предлагает 12 ГБ оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство рекордной ёмкости – 1 ТБ. Сейчас, согласно «Яндекс.Маркет», эта модификация в России стоит лишь 69 990 рублей, т.е. стоимость снизилась на 55 000 рублей. А это, на секунду, цена некоторых флагманских смартфонов других компаний. Например, Huawei P30 Pro по акции обойдётся в 45 000 рублей в официальном магазине.

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Подешевела и базовая модификация Samsung Galaxy S10+, но не так сильно. Если на старте продаж за неё просили 79 990 рублей, то сейчас в магазине «Ситилинк» стоимость флагмана составляет 49 990 рублей . Отметим, что «в базе» смартфон предлагает 8 ГБ оперативки в паре со встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ.

Напомним, что российская версия флагмана оборудована 8-нанометровым мобильным процессором Exynos 9820. Модель в модификации 12/1024 ГБ имеет керамический корпус, а версия 8/128 ГБ получила стекло и алюминий. В обоих случаях предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68. При этом разработчики сохранили разъём для наушников.

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Samsung Galaxy S10+ имеет тыльную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Она получила 2-кратное оптическое масштабирование и систему оптической стабилизации картинки при съёмке видео. Фронталка представлена двумя модулями на 10 Мп и 8 Мп. Обе камеры поддерживают запись видео в 4K Ultra HD. Дисплей 2K имеет размер 6,4-дюйма по диагонали, а в его основе лежит матрица Dynamic AMOLED с интегрированным дактилоскопом для считывания отпечатков пальцев.

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Для флагмана уже доступна операционная система Android 10 в составе прошивки One UI 2. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4100 мАч. Перечень параметров Samsung Galaxy S10+ также включает NFC, USB-C, Wi-Fi и стереодинамики.