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Компания Huawei в прошлом году представила смартфон P30 Pro, который бенчмарком DxOMark был назван лучшим камерофоном. В России модель появилась в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по рекомендованной цене 69 990 рублей. Спустя год Huawei P30 Pro остаётся актуальным решением, но стоит уже намного меньше.

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В МТС и в официальном магазине компании цена снижена до 49 990 рублей. В первом случае для получения скидки нужно использовать промо-код HOME21. При заказе флагмана на официальном сайте в подарок можно получить защитный бампер, который сам по себе стоит 1390 рублей.

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Huawei P30 Pro оснащён основной камерой с тремя модулями и сенсором ToF. Главной особенностью является перископный телеобъектив на 8 Мп с 5-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией. В состав смартфона также вошли главный и широкоугольный модули с 40-мегапиксельным и 20-мегапиксельным разрешением соответственно. Фронтальная камера построена на базе 32-Мп матрицы.

Во флагмане нет разъём для наушников и стереозвука, поскольку отсутствует разговорный динамик. Его функции на себя взял дисплей. В его основе лежит матрица OLED формата FHD+ с изогнутыми боковыми гранями и интегрированным биометрическим сенсором.

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Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 4200 мАч. Huawei P30 Pro поддерживает проводную и беспроводную зарядку, имеет чип NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, работает на базе операционной системы Android 10 и является последним флагманом компании с сервисами Google и поддержкой Google Pay. Смартфон 2019 года покупателям предлагается в бирюзовом, зелёном, лавандовом и чёрном цветовых вариантах.