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Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi назвала 30 моделей смартфонов, для которых станет доступна прошивка MIUI 12. Данный перечень был опубликован ещё до премьеры новой версии программного обеспечения. После анонса оболочки китайский производитель расширил список умных телефонов, для которых выйдет MIUI 12.

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Как стало известно, всего 42 модели получат свежую версию прошивки. Распространение обновления начнётся летом и пройдёт в три волны. Сразу отметим, что речь идёт уже о стабильной версии ПО, но для китайского рынка. Распространять бета-версию MIUI 12 компания начнёт уже 8 мая.

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Первая волна захлестнёт 13 устройств. Здесь в первую очередь речь о флагманах и субфлагманах, анонсированных в 2019 и 2020 года. В список попали флагманские модели Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition и Mi 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, а также Redmi K30 Pro 5G и Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition.

Сюда же относятся четыре более скромные модели: Redmi K20, Redmi K30 4G, Redmi K30 5G и сегодняшняя новинка Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Эти тринадцать смартфонов начнут получать обновление в конце июня 2020 года.

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Вторая волна затронет ещё пять флагманских решений прошлых лет, а если быть точнее, то только 2018 года. Это Xiaomi Mi MIX 2s и Mi MIX 3, а также Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Screen Fingerprint Edition. Также на втором этапе MIUI 12 получат Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Meitu Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 8, Redmi Note 7 и версия Pro.

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Сразу 17 смартфонов обзаведутся MIUI 12 на последнем этапе. Это Xiaomi Mi 6X, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi Max 3, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, которые были представлены в 2018 году. Также апдейт получат модели Redmi 7A, Redmi 7, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8 и Mi CC9e, вышедшие в 2019 году. Среди смартфонов 2017 года выпуска присутствуют только Xiaomi Mi MIX 2 и Mi Note 3, хотя в закрытом бета-тестировании оболочки также принимает участие модель Mi 6.

Сроки выхода MIUI 12 для устройств второй и третьей волн пока что не уточняются. Что касается глобальной версии прошивки, то практически все смартфоны из списка получат её. Но есть несколько исключений. Например, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi CC9 Meitu Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 9 Transparent Edition останутся без MIUI 12, т.к. эти устройства официально не продаются за пределами Китая. Кроме того, MIUI 12 не получат глобальные версии Xiaomi Mi 6X, Mi CC9e и Redmi 6 Pro, которые называются Mi A2, Mi A3 и Mi A2 Lite соответственно, поскольку они работают на стоковой версии Android.

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Также отметим, что будущее международных версией смартфонов семейства Redmi K30 тоже пока что находится под вопросом. И в завершение напомним, что некоторые модели из списка за пределами Китая продаются под другими названиями. Например, Xiaomi Mi CC9 Pro – это Mi Note 10, а Mi CC9 – это Mi 9 Lite.