Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила программное обеспечение MIUI 12. В рамках презентации генеральный директор Лэй Цзюнь отметил, что прошивкой MIUI пользуются в 221 регионе мира на 80 языках. Количество активных пользователей в месяц выросло до отметки 310 млн.
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По словам топ-менеджера, MIUI 12 – это мечта, реализовать которую удалось за 10 лет работы над программным обеспечением. Новинка уже стала доступна для участников закрытого бета-тестирования. Со списком из трёх десятков смартфонов вы можете ознакомиться по этой ссылке.
рекламаMIUI 12 приносит обновлённую анимацию с новыми переходами между горизонтальной и вертикальной ориентацией пользовательского интерфейса. Также оболочка добавит в систему динамические пиктограммы приложений. Разработчики ПО утверждают, что плавность работы системной анимацией впервые за десять лет вышла на уровень с iOS.
Xiaomi существенно изменила режим Always-on Display. Система основана на фреймворке MAML. Пользователям предлагается свыше тысячи стилей оформления заблокированного экрана. На заблокированный дисплей можно добавить часы, текст с анимацией или простые изображения.
рекламаПроизводитель улучшил тёмную тему. По официальным данным, Dark Mode 2.0 будет темнее, чем в MIUI 11. Также обещана его интеграция во все приложения. Разработчики создали программную платформу Mobile AI Compute Engine, которая повышает безопасность личных данных.
Можно отметить функции Super Wallpaper и «Динамическая погода». Первая предлагает анимированные изображения, которые переходят с экрана блокировки на домашний экран. Вторая добавляет анимацию, основанную на погодных условиях в реальном времени. Из остального выделим обновлённые приложения «Здоровье» и «Камера», а также новые заметки с расширенной функциональностью.
рекламаПо словам производителя, для получения полноценного опыта эксплуатации MIUI 12 рекомендуется использовать флагманские смартфоны. Программное обеспечение основано на базе операционной системы Android 10. Старт распространения стабильной версии прошивки планируется к концу первой половины 2020 года.
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