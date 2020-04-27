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Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила программное обеспечение MIUI 12. В рамках презентации генеральный директор Лэй Цзюнь отметил, что прошивкой MIUI пользуются в 221 регионе мира на 80 языках. Количество активных пользователей в месяц выросло до отметки 310 млн.

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По словам топ-менеджера, MIUI 12 – это мечта, реализовать которую удалось за 10 лет работы над программным обеспечением. Новинка уже стала доступна для участников закрытого бета-тестирования. Со списком из трёх десятков смартфонов вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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MIUI 12 приносит обновлённую анимацию с новыми переходами между горизонтальной и вертикальной ориентацией пользовательского интерфейса. Также оболочка добавит в систему динамические пиктограммы приложений. Разработчики ПО утверждают, что плавность работы системной анимацией впервые за десять лет вышла на уровень с iOS.

Xiaomi существенно изменила режим Always-on Display. Система основана на фреймворке MAML. Пользователям предлагается свыше тысячи стилей оформления заблокированного экрана. На заблокированный дисплей можно добавить часы, текст с анимацией или простые изображения.

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Производитель улучшил тёмную тему. По официальным данным, Dark Mode 2.0 будет темнее, чем в MIUI 11. Также обещана его интеграция во все приложения. Разработчики создали программную платформу Mobile AI Compute Engine, которая повышает безопасность личных данных.

Можно отметить функции Super Wallpaper и «Динамическая погода». Первая предлагает анимированные изображения, которые переходят с экрана блокировки на домашний экран. Вторая добавляет анимацию, основанную на погодных условиях в реальном времени. Из остального выделим обновлённые приложения «Здоровье» и «Камера», а также новые заметки с расширенной функциональностью.

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По словам производителя, для получения полноценного опыта эксплуатации MIUI 12 рекомендуется использовать флагманские смартфоны. Программное обеспечение основано на базе операционной системы Android 10. Старт распространения стабильной версии прошивки планируется к концу первой половины 2020 года.