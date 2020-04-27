Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi после анонса оболочки MIUI 12 представила смартфон среднего уровня. Новинка называется Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Несмотря на то, что модель представляет средний ценовой сегмент, она кое-что позаимствовала у более дорогих смартфонов рынка. Начнём с камеры, ведь именно на ней производитель больше всего акцентировал внимание.

реклама

В Xiaomi Mi 10 Youth Edition на тыльной панели установлена четырёхмодульная система. Сразу отметим, что три модуля особого интереса не вызывают. Главный имеет разрешение 48 Мп, дополнительный – 2 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Угол захвата составляет 120 градусов. Что интересно, в стандартном модуле установлен сенсор от OmniVison, а не от Sony или Samsung.

реклама

Ключевой особенностью камеры является перископный телефотомодуль. Разрешение компания не уточняет. Он имеет 5-кратный зум без потери качества и оптическую стабилизацию изображения. Кратность оптико-цифрового увеличения составляет 10x, а программного – 50x. Стоит напомнить, что европейская версия смартфона, известная как Mi 10 Lite 5G, не получила телеобъектива. Вместо него в камере установлена 2-мегапиксельная матрица глубины.

реклама

Новинка имеет металлический каркас, а тыльная и лицевая панели оформлены стеклом Gorilla Glass. Компания также акцентирует внимание на том, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition весит 192 грамма и имеет толщину 7,88 мм. На лицевой стороне установлен 6,57-дюймовый дисплей с интегрированным биометрическим сканером. Разрешение соответствует формату Full HD+. Экран смартфона построен на базе матрицы AMOLED с поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 800 нит и коэффициентом контрастности 4 300 000:1.

реклама

Сердцем модели выступает однокристальная система Snapdragon 765G с интегрированной модемной платой Snapdragon X52. Новинка получила поддержку 5G. Под капотом смартфона установлено до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Ёмкость аккумулятора составила 4160 мАч. Он получил поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт через USB-C. Также отметим NFC, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, разъём для наушников, инфракрасный излучатель и двухчастотный GPS. Программной основой выступает операционная система Android 10, которая легла в основу прошивки MIUI 11.

реклама

Старт продаж Xiaomi Mi 10 Youth Edition запланирован на 30 апреля 2020 года. Приём предварительных заказов в Китае уже начался. К смартфону компания будет предлагать чехлы за 5 долларов.

Стоимость новинки в модификации 6/64 ГБ составила 295 долларов. Топовая версия (8/256 ГБ) обойдётся в 395 долларов. Также смартфон доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 325 долларов и 355 долларов. Покупатели смогут выбирать между синей, чёрной, белой, оранжевой и зелёной расцветками корпуса.