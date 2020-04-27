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Сегодня, 27 апреля, компания Xiaomi представит смартфон Mi 10 Youth, а вместе с ним состоится премьера программного обеспечения MIUI 12. На днях в Сети появился список из 27 устройств производителя, которые получат новую версию прошивку. За считанные часы до презентации, компания из Поднебесной обнародовала официальный перечень смартфонов, для которых станет доступна MIUI 12. Этот список включает сразу 30 моделей умных телефонов, причём некоторым из них уже более трёх лет.

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Что интересно, в этом перечне есть только три устройства, которые были представлены в 2020 году. Это флагманы Redmi K30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Но такие модели, как Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max точно без свежей версии прошивки не останутся. Отдельно стоит выделить смартфоны, анонсированные в 2017 году. Их не так много, но они есть. Это фаблет Xiaomi Mi Max 2, флагманы Xiaomi Mi 6 и Mi MIX 2, а также модель Mi Note 3.

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Куда больше девайсов из 2018 года получат MIUI 12. В этот список вошли все флагманы пекинского производителя: Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi MIX 2s и Mi MIX 3. Кроме того, к бета-тестированию программного обеспечения допущены Xiaomi Mi Max 3, Mi 6X, Mi 8 SE, Mi 8 Lite и Redmi Note 5.

Наконец, сразу тринадцать гаджетов 2019 года выпуска обзаведутся MIUI 12. Это флагманы Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, а также такие модели, как Xiaomi Mi 9 SE, Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Mito Custom Edition.