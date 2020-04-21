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Китайская компания nubia, которую раньше знали только как суббренда ZTE Corp, спустя два года вернулась к производству смартфонов среднего уровня. После релиза nubia Z18 mini в апреле 2018 года компания выпустила несколько необычных флагманов вроде Z20 с двумя дисплеями, но основные усилия были сосредоточены на игровых смартфонах. В этом месяце в Европе в продаже появился Red Magic 5G, а сегодня состоялась официальная презентация nubia Play.

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Новинка позиционируется в качестве самого доступного в мире смартфона, оборудованного дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Справедливости ради нужно отметить, что для этого особых усилий прилагать не нужно, ведь на рынке есть только один умный телефон с такой частотой. Это Red Magic 5G стоимостью от 579 евро.

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Как бы там ни было, в nubia Play установлен 6,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Частота опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц. К слову, производитель утверждает, что частота обновления может автоматически меняться между 90 Гц и 144 Гц в зависимости от приложения и контента. Матрица выполнена по технологии AMOLED. Одной из особенностей дизайна является небольшая фронтальная камера, которая смогла обосноваться в отступе вверху лицевой стороны, и производитель обошёлся без выреза. Немного в стороне от глазка камеры располагается решётка динамика. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

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Тыльная панель оформлена стеклом с изогнутыми боковыми гранями. Она содержит вспышку и четырёхмодульную основную камеру. Рамка смартфона изготовлена из металла, а правая кромка содержит клавишу питания и кнопку управления громкости. Никаких дополнительных элементов вроде сенсорных или механических триггеров на корпусе устройства не предусмотрено.

В nubia Play установлен 7-нанометровый чип Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и интегрированной модемной платой Snapdragon X52. Новинка поддерживает сети пятого поколения и будет доступна с 6/8 ГБ ОЗУ на выбор. Объём постоянной памяти в зависимости от комплектации, которых будет три, составит 128 ГБ или 256 ГБ.

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Одной из сильных сторон смартфона могла бы стать автономность, ведь новинка оборудована аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Но не стоит забывать о наличии экрана с повышенной частотой обновления. АКБ поддерживает 30-ваттную зарядку USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge 4.0. За охлаждение отвечает СЖО ICE2.5.

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На камерах компания решила сэкономить. Основная имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Светосила в главном модуле составляет f/1,75, а во всех остальных – f/2,4. 8-мегапиксельный сенсор дополнен широкоугольной оптикой. Отметим, что такая же конфигурация используется в Redmi Note 8, который стоит в 2,5-3 раза дешевле. Параметры фронтальной камеры и вовсе не уточняются. Смартфон имеет размеры 171,7 х 78,5 х 9,1 мм и весит 210 г. Работает модель на базе операционной системы Android 10. Об NFC и разъёме для наушников информации нет.

Сегодня китайская компания начинает принимать предварительные заказы. Старт продаж состоится через три дня, 24 апреля. Стоимость nubia Play в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 340 долларов. За дополнительные 2 ГБ ОЗУ доплатить нужно 40 долларов. Конфигурацию 8/256 ГБ производитель оценил в 420 долларов.