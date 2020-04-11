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Китайская компания Huawei была основана в далёком 1987 году Жэнь Чжэнфэем. До 2012 года она выпускала бюджетные решения. Но в начале 2012 года производитель анонсировал дебютную модель серии P. На тот момент линейка называлась Ascend P. Первым представителем стал Huawei Ascend P1. Именно он положил начала серии, в рамках которой спустя полдесятилетия начали выпускать одни из лучших камерофонов в мире.

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Пионер линейки не был самым мощным смартфоном своего времени. Он получил мобильный процессор OMAP 4460 с двумя ядрами Cortex-A9, 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 4 ГБ. Для сравнения, Samsung Galaxy S3, анонсированный в том же году, обзавёлся четырёхъядерной однокристальной системой и 16 ГБ встроенной памяти.

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Справедливости ради нужно заметить, что Huawei Ascend P1 стоил дешевле флагмана Samsung. Последний был оценён в 600 долларов, тогда как Huawei просила за свой аппарат примерно 450 долларов. При этом он предлагал OLED матрицу разрешением 960 х 540 точек диагональю 4,3 дюйма и 8-мегапиксельную основную камеру.

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Huawei Ascend P1

Самым большим недостатком смартфона была аккумуляторная батарея. Её ёмкость составила лишь 1670 мАч. Несколько лет китайской компании понадобилось для того, чтобы понять, что пользователи предпочитают автономность тонкому корпусу.

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Зимой 2013 появилась модель Huawei Ascend P2. Её оборудовали экраном HD диагональю 4,7 дюйма, процессором Huawei K3V2 с четырьмя ядрами на частоте 1,5 ГГц и аккумулятором ёмкостью 2420 мАч. В продаже смартфон был недолго, ведь уже в начале лета на рынке появилась Huawei Ascend P6.

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Huawei Ascend P2

При создании этого устройства китайская компания сосредоточилась на внешнем облике. Нижняя грань корпуса, заходящая спереди и сзади на 0,6 см, сделана из металла, как и крышка. Huawei Ascend P6 был одним из самых тонких в мире смартфонов. Его толщина составила лишь 6,2 мм. Но за это пришлось заплатить автономностью. Ёмкость аккумулятора составила лишь 2000 мАч.

Решить проблему со временем работы без подзарядки китайская компания постаралась программными средствами. Она добавила несколько специальных функций, которые были нацелены на повышение энергоэффективности.

Плохой аккумулятор был не единственным плохим решением Huawei, сделанным в угоду необычному дизайну. В Huawei Ascend P6 разъём для наушников разместился и вовсе на левом торце из-за особенностей исполнения нижней грани. Вероятно, навсегда останется загадкой, почему Mini-Jack не отправили на верхнюю кромку смартфона.

Huawei Ascend P6

Процессор Huawei K3V2 с графикой Vivante GC4000 мог обеспечить высокий уровень производительности. Смартфон получил 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8/16 ГБ в зависимости от модификации. Модель даже смогла выделиться на фоне конкурентов наличием 5-мегапиксельной фронтальной камеры с поддержкой эффектов украшения. Камеры на 5 Мп на тот момент также предлагали HTC и LG, а вот в смартфонах Samsung использовались сенсоры на 2 Мп.

Huawei Ascend P6 был одним из немногих смартфонов в мире (в 2013 году) с поддержкой технологии Super Resolution Zoom. Она отвечала за улучшение программного масштабирования в камере. Наконец, в продаже смартфон появился по цене 450 евро в рознице. За Galaxy S4 в Европе Samsung просила на 150-250 евро больше.

В мае 2014 года компания анонсировала модель нового поколения. Она получила имя Huawei Ascend P7. Это первый смартфон серии с Full HD экраном. Диагональ матрицы составила 5 дюймов. Китайский производитель продолжил делать акцент на фронтальной камере. В этом устройстве она получила 8-мегапиксельный датчик изображения. Основная камера тоже оказалась неплохой – 16 Мп.

Huawei Ascend P7

Электронным мозгом выступил фирменный мобильный чип Kirin 910T. Чипы Kirin во флагманской серии до этого не встречались. В плане производительности эта однокристальная система находилась далеко позади Snapdragon 801. Чип был дополнен 2 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составила 16 ГБ.

В продаже модель появилась с операционной системой Android 4.4.2 и со временем обновилась до Android 5.1. Оценили смартфон в 350 евро. Отметим, что Huawei Ascend P7 начал продвигать в массы режим групповых селфи, который у компании назывался “groufie” (group + selfie).

В 2015 году из названия линейки пропало слово Ascend, когда китайский производитель анонсировал модель Huawei P8. Смартфон имел металлический корпус с пластиковой вставкой на тыльной панели, где расположились вспышка и камера.

Huawei P8

Тогдашняя новинка отличалась возможностями камеры. В её основе лежал 13-мегапиксельный сенсор с фильтром RGBW, тогда как другие производители использовали матрицы RGB, которые не включают в себя «белые» или прозрачные фильтрующие элементы.

Под капотом Huawei P8 было установлено 3 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной. Экран IPS формата Full HD имел диагональ 5,2 дюйма, а питание обеспечивал аккумулятор ёмкостью 2680 мАч. Смартфон получил фирменный чип Kirin 930. А позже была анонсирована версия Max с 6,8-дюймовым дисплеем на базе однокристальной системы Kirin 935. Ввиду использования ядер Cortex-A53 и GPU Mali-T628 MP4 процессору было сложно конкурировать с аналогами от Qualcomm и даже Samsung.

Huawei P9

В 2016 году компания представила Huawei P9 и P9 Plus. Они стали первыми флагманскими смартфонами производителя со сдвоенной основной камерой. Китайский гигант начал сотрудничать с фирмой Leica, которая предоставляет оптику для флагманов Huawei до сих пор. С 2016 по 2018 год в камерах флагманских смартфонов использовался дополнительный монохромный модуль.

В Huawei P9 и P9 Plus был установлен мобильный чип Kirin 955 с ядрами Cortex-A72 и Cortex-A53. В плане производительности однокристальная система осталась позади чипсета, установленного в Samsung Galaxy S7. В первую очередь это было связано с использованием четырёхъядерной GPU конфигурации против восьмиядерной у Samsung.

Huawei P9 Plus

Стоит заметить, что Huawei P9 и P9 Plus не стали первыми смартфонами со сдвоенной камерой в целом. Ещё за два года до этого был анонсирован Honor 6 Plus с парой датчиков на тыльной панели. Одним из недостатков флагманов 2016 года было отсутствие поддержки записи видео в 4K UHD.

Китайская компания продолжила акцентировать внимание на возможностях камеры и в новом поколении. В 2017 года она выпустила ещё два флагмана: Huawei P10 и P10 Plus.

Huawei P10

Одним из программных нововведений стало внедрение поддержки управления жестов на базе сканера отпечатков пальцев. С его помощью можно было листать фотографии галереи, принимать/сбрасывать вызовы, отключать будильник и открывать шторку уведомлений. Сейчас такая функциональность осталась в смартфонах с биометрическим сенсором на тыльной панели.

Huawei P10 Plus (слева) и Huawei P10 (справа)

Производитель повысил разрешение камеры с 12 Мп + 12 Мп до 12 Мп + 20 Мп и за счёт использования нового процессора Kirin 960 добавил поддержку 4K. Во фронтальной камере появился портретный режим. Что интересно, одни модели Huawei P10 были оборудованы памятью eMMC, а другие получили накопитель UFS.

Семейство Huawei P20 сделало китайский бренд ещё популярнее. В 2018 году компания анонсировала стандартное издание и версию Pro. Последняя стала первым в мире смартфоном с тройной основной камерой, а разрешение основного модуля составило почти рекордные 40 Мп. Ещё одной из особенностей был ночной режим съёмки.

Huawei P20

Вместе с двумя флагманами компания выпустила премиальное издание Mate RS Porsche Design. Смартфон получил оформленный кожей задник и сразу два сканера отпечатков пальцев – сзади и под дисплеем OLED. Ещё через полгода, на IFA 2018 Berlin, производитель выпустил версию Pro с кожаными задниками.

Huawei Mate RS Porsche Design

Возвращаясь к теме камеры Huawei P20 Pro, нужно отметить наличие 8-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим масштабированием. Кратность гибридного зума составила 5x.

Huawei P20 Pro

В прошлом году Huawei представила модели P30 и P30 Pro. Они построены на базе формально первого в мире 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 980. Чип был представлен на IFA Berlin 2018 в последний день лета, но первый смартфон в продаже появился в середине осени, тогда как iPhone Xs и компания вышли на рынок в сентябре.

Huawei P30

В Huawei P30 Pro установлен аккумулятор на 4200 мАч, есть быстрая проводная зарядка и беспроводная. А корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. В обеих моделях прошлого поколения установлен главный модуль с сенсором RYYB на 40 Мп для повышения возможностей ночной съёмки. Главной особенностью старшей версии стал перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением по отношению к универсальной камере.

Huawei P30 Pro

Компания отказалась от использования монохромного датчика изображения. Его место занял широкоугольный модуль, который сделал камеру более универсальной.

Huawei P30 и P30 Pro – возможно, последние флагманские смартфоны с сервисами Google. Несколько дней назад компания представила три новинки: Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus. Стандартную версию оценили в 799 евро, продвинутую – в 999 евро, а Pro Plus появится в продаже только летом по цене 1399 евро.

Huawei P40 (слева), P40 Pro (по центру) и Huawei P40 Pro Plus (справа)

Детально о них вы можете прочитать в отдельных заметках по этой и этой ссылках. В завершение остаётся добавить, что за несколько лет Huawei проделала долгий путь от производителя скромных бюджетных решений до одного из ведущих игроков на рынке, выйдя попутно на второе место в мире по объёму поставок смартфонов. И линейка флагманов Huawei P отыграла в этом решающую роль.