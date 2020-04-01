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Сегодня мы писали о том, что китайский производственный гигант Huawei приступил к распространению прошивки EMUI 10.1 для шести смартфонов семейств Mate 20 и Nova 6, а также для четырёх планшетных компьютеров. Бренд Honor тоже решил не отставать. Как стало известно, вчера, 31 марта, аналог EMUI 10.1 под названием Magic UI 3.1 стал доступен для девяти смартфонов производителя.

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В этот список вошли флагманы разных лет и две модели среднебюджетного уровня. Топовый сегмент представляют Honor 20, Honor View 30, их продвинутые версии, Honor View 20, а также слайдер Honor Magic 2. Отметим, что две последние модели были анонсированы в конце 2018 года. За среднебюджетный сегмент «отдуваются» Honor 9X и Honor 9X Pro.

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В текущем месяце бета-версия Magic UI 3.1 станет доступна для Honor 20S и Honor 20 Lite. Первый получит апдейт в ближайшие дни, а второй – в конце апреля. Отметим, что Magic UI 3.1 дебютировала два дня назад в смартфоне Honor 30S , который первым в мире получил 7-нанометровый чипсет Kirin 820 5G.

Также стоит заметить, что через две недели состоится премьера флагманских моделей Honor 30 и Honor 30 Pro, которые из коробки будут работать под управлением прошивки Magic UI 3.1 на базе Android 10. Это программное обеспечение отличается от EMUI 10.1 лишь названием. С особенностями оболочки можно ознакомиться тут.