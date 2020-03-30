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Компания Honor анонсировала первый в мире смартфон на базе мобильного процессора Kirin 820G. О новой однокристальной системе информации было много, но её официальная премьера тоже состоялась сегодня. Смартфон называется Honor 30S. Он открыл семейство Honor 30, в рамках которого в ближайшее время будут представлены флагман с одноимённым названием и версия Pro.

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Новинка заключена в корпус из стекла с металлической рамкой. Габаритные размеры равны 162,3 х 75 х 8,6 мм. Весит смартфон 190 г. Китайская компания продолжает гнуть свою линию и использовать LCD-панели вместо OLED. В Honor 30S установлен экран LTPS формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и диагональю 6,5 дюйма, который может воспроизводить контент HDR10+.

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Для фронтальной камеры предусмотрено небольшое круглое отверстие слева, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу питания, расположенную на правом торце смартфона. Задник содержит только большую площадку с квартетом модулей, вспышкой и маркетинговым логотипом AI.

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Сразу завершим тему камер. Фронтальная построена на базе 16-мегапиксельной матрицы. Для неё заявлены все типичные функции во главе с распознаванием лица. Основная камера получила широкоугольный модуль с углом обзора 120 градусов и телеобъектив с 3-кратным оптическим масштабированием. Разрешение каждого составляет 8 Мп. Кратность оптико-цифрового приближения – 20x. Также камера содержит стандартный модуль на 64 Мп и вспомогательный на 2 Мп, который отвечает за анализ глубины резкости.

Теперь переходим к аппаратной платформе Honor 30S. Новый мобильный процессор выполняется по 7-нанометровой технологии. CPU на базе архитектуры big.LITTLE включает по четыре ядра Cortex-A76 и Cortex-A55. Частота «больших» ядер составляет от 2,22 ГГц до 2,36 ГГц, а «маленьких» – 1,84 ГГц. За управление графикой отвечает ускоритель Mali-G57.

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Kirin 820 5G является преемником прошлогоднего мобильного процессора Kirin 810. По словам разработчиков, производительность графической подсистемы повышена на 38%, CPU стал работать на 27% быстрее, а NPU – на 73%.

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За питание в Honor 30S отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. За счёт проводной зарядки мощностью 40 В АКБ заряжается до 70% с нуля за 30 минут, по словам производителя. Новинка получила операционную систему Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.1 и предустановленные сервисы Huawei Mobile Services. В список характеристик также стоит отнести разъём для наушников, порт USB-C, гибридный слот под карты Nano Memory, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 5 и поддержку технологий Link Turbo, GPU Turbo. О наличии чипа NFC информации нет, но обычно производители на этом не акцентируют внимания во время локальных презентаций в Китае.

Сегодня вечером новинка станет доступной для предварительного заказа в Китае. Продажи смартфона стартуют 7 апреля 2020 года на местном рынке. Первую модель на базе Kirin 810 в Европе пришлось ждать почти год, если мы говорим об официальных продажах. Поскольку Huawei и Honor больше не стесняются продавать свои смартфоны без сервисов Google в Европе, можно предположить, что Honor 30S ждать так долго не придётся.

В Китае модель смогла порадовать ценами. Стоимость версии со 128 ГБ постоянной памяти составила 2399 юаней или 340 долларов. За накопитель удвоенного объёма заплатить придётся 2699 юаней или 380 долларов. Вне зависимости от комплектации смартфон несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти. Покупателям Honor 30S будет доступен в чёрной, синей, зелёной и красно-фиолетовой градиентной расцветках корпуса.