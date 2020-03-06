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На сайте популярного журнала о видеоиграх PCGamesN появилась подборка лучших материнских плат для игрового персонального компьютера производства американской компании AMD. Специалисты протестировали несколько решений калифорнийского гиганта с разъёмом Socket AM4 и подвели итоги проделанной работы в новой статье. С ней вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Лучшим среди компактных решений назвали ASUS ROG Strix X470-I Gaming. Плата отличается приятным внешним видом. Её стоимость на Amazon составляет около 300 долларов. Модель исполнена в форма-факторе Mini-ITX и отличается синхронизируемой подсветкой Aura с поддержкой ламп Phillips Hue.

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Материнская плата обзавелась радиатором для SSD-накопителя в слоте M.2. Из портов в наличии есть четыре USB Type-A 3.1 Gen 1, два USB Type-A Gen 3.2, пара M.2, HDMI 2.0, а также контроллер Gigabit Ethernet. Модель может предложить пользователям прекрасный игровой звук.

К фишкам ASUS ROG Strix X470-I Gaming стоит отнести 5-стороннюю оптимизацию системных параметров. Материнская плата поддерживает работу с двухканальной оперативной памятью DDR4-3600.

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Лучшей в бюджетном сегменте признали игровую материнскую плату Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 стоимостью в районе 100 долларов. Модель предлагает порты USB-A 3.1 Gen 2 и Gen 1, HDMI, DVI-D.

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К сильным сторонам можно отнести систему контроля за кулерами и сразу шесть независимых температурных индикаторов, на основе которых каждый пользователь сможет составить алгоритм работы системы охлаждения ПК.

Естественно, лучшей платой топового сегмента была выбрана модель на базе чипсета AMD X570, а именно MSI MEG X570 ACE. Она выполняется в форм-факторе ATX, а цена на Amazon составляет порядка 370 долларов.

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Над портами ввода-вывода тыльной панели расположился пластиковый козырёк. В нём инженеры разместили подсветку Mystic Light Infinity. За охлаждение отвечает четырёхпроводной вентилятор. Плата поддерживает интерфейс PCI Express 4.0. SATA-выходов предусмотрено четыре.

Наконец, лучшей среди всех материнских плат на базе чипсетов AMD была названа ASUS ROG Strix X470-F Gaming. Её цена составляет примерно 185 долларов.

Модель получила два разъёма M.2, причём верхний поддерживает работу в двух режимах с девайсами всех распространённых типоразмеров. Из-за наличия двух M.2 количество гнёзд SATA уменьшилось до шести. Физические размеры материнской платы соответствуют форм-фактору ATX.

В статье на сайте PCGamesN отмечено ещё несколько материнских плат. Лучшим выбором для быстрых SSD-накопителей назвали ASUS TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi) с поддержкой PCI Express 4.0 и стоимостью 170 долларов. Также журналисты выделили 170-долларовую плату MSI X470 Gaming Pro Carbon, ASUS ROG Strix X570-E Gaming за 300 долларов и ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) за 400 долларов.