Если информация верна, видеокарты будут смотреться очень выгодно на фоне конкурентов.

Andre Taissin, Unsplash

Инсайдеры ожидают презентации видеокарт AMD Radeon RX 7800 и RX 7700 в августе, подходящим моментом для этого может стать выставка Gamescom, где кроме преимуществ новых моделей должны чётко обозначить сроки начала продаж и цены. Продажи могут начать к концу сентября, а что касается цен, свои предположения на это счёт высказал Twitter* инсайдер @All_The_Watts, ранее опубликовавший информацию о производительности настольных RX 7800, RX 7700 и мобильной RX 7800M XT.

По мнению инсайдера, Radeon RX 7800 получит рекомендованную цену 549 долларов США, в таком случае видеокарта будет дешевле на 50 долларов, чем GeForce RTX 4070 от NVIDIA, предлагая больше памяти и потенциально более высокую производительность. По слухам, RX 7800 получит 16 ГБ видеопамяти и вариант графического процессора Navi 32, в котором будет 60 вычислительных блоков Compute Unit (CU). По ранним тестам в 3DMark, ссылки на которые приведены выше, RX 7800 находится на уровне RX 6800 XT и чуть быстрее RTX 4070, если опираться на данные разработчиков бенчмарка. На момент написания средняя оценка RTX 4070 в 3DMark Time Spy составляет 17853 балла, а RX 7800 приписывают 18957 баллов.

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Radeon RX 7700 может получить рекомендованную цену 449 долларов, что делает её дороже RTX 4060 Ti на 8 ГБ, но дешевле этой же модели конкурента на 16 ГБ, которая стала доступна недавно и пока не привлекла вообще никакого внимания. В данном случае ситуация аналогичная, как с RX 7800, при своей цене RX 7700 может стать более выгодным вариантом. Видеокарте приписывают 12 ГБ видеопамяти, урезанный графический процессор Navi 32 на 48 или 54 блока CU. Оценка модели в Time Spy 15465 баллов гораздо выше 13460 баллов RTX 4060 Ti 8 ГБ.

Также ранее появились слухи о намерениях AMD выпустить в Китае эксклюзивную модель Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ на базе графического процессора Navi 31. Если AMD планирует выпустить в основной линейке модели RX 7800 и RX 7700, то не исключено, что в будущем появятся их XT версии, а значит под видом RX 7800 XT можно ожидать что-то близкое к RX 7900 GRE. Инсайдеры утверждают, что инженеры AMD «упаковали» чип Navi 31 в корпус Navi 32 и могут использовать этот вариант для RX 7800 XT и ноутбуков.

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