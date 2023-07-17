Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7700 в 3DMark оказалась на 21% выше RX 6700 XT
Видеокарта может появиться осенью.

реклама

Накануне появилась предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7800 в бенчмарке 3DMark, потенциальная осенняя новинка AMD показала результат, близкий к RX 6800 XT. Считается, что основой RX 7800 станет полностью функциональный графический процессор Navi 32, а вот его урезанная версия может использоваться в RX 7700/XT. Twitter* инсайдер @All_The_Watts опубликовал результаты 3DMark и для этой модели, отмечает ComputerBase.

Источник: @All_The_Watts, Twitter*

Если верить информации инсайдера, графическая оценка Radeon RX 7700 в 3DMark Time Spy составляет 15568 баллов. Этот результат на 21% больше, чем у RX 6700 XT, средняя оценка которой в базе данных разработчиков 3DMark составляет 12839 баллов. С другой стороны, результат не дотягивает примерно 5,5% до средней оценки обычной RX 6800 — на момент написания 16477 баллов. К релизу производительность ещё может увеличиться, но даже так новое поколение видеокарт выглядит куда перспективнее за счёт наличия матричных движков и поддержки кодирования AV1. Относительно карт NVIDIA модель RX 7700 примерно на 15% быстрее RTX 4060 Ti, подсчитали в ComputerBase. Что касается характеристик RX 7700, по слухам, видеокарта получит около 48 или 54 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и 12 ГБ GDDR6 видеопамяти 19,5 Гбит/с.

реклама

Инсайдеры также предсказывают появление Radeon RX 7800 XT, которая может получить старший графический процессор Navi 31 в более компактном корпусе от Navi 32. Но данная модель если и появится, то позже.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

*Twitter заблокирован в РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon #radeon rx 7000
Источник: computerbase.de
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В первых тестах от инсайдера Radeon RX 7800 обогнала GeForce RTX 4070 и RX 6800 XT
Инсайдер поделился первыми тестами AMD Radeon RX 7700 — быстрее RTX 4060 Ti и RX 6700 XT
Новое обновление прошивки для ряда видеокарт NVIDIA решает проблемы с DisplayPort
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
103
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
2
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
18
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
14
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
3
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
11
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
5
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
2
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
24
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
4
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
40
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
94
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
58
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
23
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
11
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
12:49
А при чем тут оценка твоего Сапфира пульс,если 16500 у референса?
Предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7700 в 3DMark оказалась на 21% выше RX 6700 XT
Дядя Z
12:48
щас увидишь чё будет
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
REY_B_
12:45
Как бы не туда. Если уж зашла речь о "нарушении военной логистики", то у Николаева на западный берег всего 2 моста, автомобильный и железнодорожный. Через Днепр мостов так же негусто.
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Дядя Z
12:41
уже бомбардировщики полетели,сделку зерновую завершать в портах
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Артём Николаев
12:40
Ага, зовите некромантов чтоб убитых воскресить.
Песков: Зерновая сделка прекращена, но если все недочёты будут устранены, Россия возобновит её
Дмитрий Малинин
12:38
АМД пойдёт по правильному пути-не будет в стационарные ПК недоядра пихать! На АМ 5 ещё пару поколений выйдет, только процессор меняй- поэтому я взял хорошую материнку ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIF...
По прогнозам, Intel Arrow Lake-S будет до 21% быстрее Raptor Lake-S, iGPU лучше в 2 и более раза
REY_B_
12:38
Революция, по словарю, это "скачок в развитии". Сейчас и у них, и у нас настолько всё прогнило, что этот скачок неизбежен. Понятно, что он без кардинального изменения общественного уклада не обойдётся...
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Дядя Z
12:36
Россия в ответ на признание СБУ к причастности к атаке на Крымский мост подняла в воздух Ту-22М
ynvstudios
12:36
А кто сказал что ты её за один месяц пройдёшь?) ну я тогда не знаю как ты пишешь про игры в которые не вникаешь в суть и механику так трудно писать, это всеровно что ехать на машине с водителем, напиш...
Мои впечатления от игры Dark Souls 3. Часть 2
WTF
12:36
Какуй ужас!!!))))
Движение по Крымскому мосту было приостановлено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем