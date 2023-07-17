Видеокарта может появиться осенью.

Накануне появилась предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7800 в бенчмарке 3DMark, потенциальная осенняя новинка AMD показала результат, близкий к RX 6800 XT. Считается, что основой RX 7800 станет полностью функциональный графический процессор Navi 32, а вот его урезанная версия может использоваться в RX 7700/XT. Twitter* инсайдер @All_The_Watts опубликовал результаты 3DMark и для этой модели, отмечает ComputerBase.

Если верить информации инсайдера, графическая оценка Radeon RX 7700 в 3DMark Time Spy составляет 15568 баллов. Этот результат на 21% больше, чем у RX 6700 XT, средняя оценка которой в базе данных разработчиков 3DMark составляет 12839 баллов. С другой стороны, результат не дотягивает примерно 5,5% до средней оценки обычной RX 6800 — на момент написания 16477 баллов. К релизу производительность ещё может увеличиться, но даже так новое поколение видеокарт выглядит куда перспективнее за счёт наличия матричных движков и поддержки кодирования AV1. Относительно карт NVIDIA модель RX 7700 примерно на 15% быстрее RTX 4060 Ti, подсчитали в ComputerBase. Что касается характеристик RX 7700, по слухам, видеокарта получит около 48 или 54 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и 12 ГБ GDDR6 видеопамяти 19,5 Гбит/с.

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Инсайдеры также предсказывают появление Radeon RX 7800 XT, которая может получить старший графический процессор Navi 31 в более компактном корпусе от Navi 32. Но данная модель если и появится, то позже.

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