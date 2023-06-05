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В первом бенчмарке предполагаемой Radeon RX 7800M XT видеокарта догоняет ноутбучную GeForce RTX 4080
Для AMD это хороший скачок производительности в мобильном сегменте.
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AMD может готовить пополнение модельного ряда дискретных видеокарт для ноутбуков. Только что сообщалось об инсайдерских прогнозах в отношении пяти новых моделей и, похоже, теперь появилась первая оценка производительности одной из них — Twitter* инсайдер @All_The_Watts дополнил первоначально опубликованную информацию снимком результатов Radeon RX 7800M XT в 3DMark Time Spy.

Источник: @All_The_Watts, Twitter*

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Предполагается, что AMD Radeon RX 7800M XT получит графический процессор с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 60 единиц, что говорит о наличии 3840 Dual-Issue потоковых процессоров Steaming Processors (SP). Также видеокарте приписывают 16 ГБ видеопамяти и тепловой пакет до 165 Вт. При таких характеристиках модель получила в 3DMark Time Spy оценку 17842 балла.

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Если этот результат достоверен, то Radeon RX 7800M XT довольно неплохо показала себя в бенчмарке. По данным в базе Notebookcheck и 3DMark, NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков набирает в Time Spy от 17600 до 18900 баллов при заявленном энергопотреблении 110 Вт. NVIDIA может быть эффективнее, но на данный момент какие-либо сравнения преждевременны, для AMD результат является большим скачком вперёд, поскольку предыдущий мобильный флагман RX 6850M XT может похвастаться оценкой около 11800 баллов.

Источники
@All_The_Watts, Twitter*
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#amd #видеокарты #amd radeon rx 7000
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