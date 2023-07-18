Видеокарте приписывают урезанный графический процессор Navi 31.

Инсайдеры предсказывали возможное появление видеокарты AMD Radeon RX 7900. Подобная модель не так давно отметилась в Сети, в базе данных проекта добровольных вычислений Einstein@Home. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome, в конечном итоге видеокарта может получить название Radeon RX 7900 GRE и быть эксклюзивной для китайского рынка, в её основе ожидают урезанный графический процессор Navi 31 с вычислительными блоками Compute Unit (CU) в количестве 84 единиц и 16 ГБ видеопамяти.

Предполагается, что GRE расшифровывается как Golden Rabbit Edition, вероятно, такая модель может быть выпущена в честь символа 2023 года и ожидаемо получить красно-золотистую отделку, которую любят в Китае. В прошлом подобная акция проводилась в честь 2020 Года Крысы, тогда на китайском рынке представили AMD Radeon RX 590 GME (Golden Mouse Edition).

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К сожалению, дата возможного появления подобной видеокарты остаётся неизвестной, но вполне вероятно, что это произойдёт в начале осени, когда AMD, по слухам, планирует представить новые видеокарты в линейке Radeon RX 7000: RX 7700 и RX 7800, — предполагаемые тесты этих моделей в 3DMark были опубликованы инсайдером днями ранее.