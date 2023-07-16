Инсайдеры предсказывают появление модели осенью.

Abdullah Abid, Unsplash

Кроме новых процессоров Intel инсайдеры ожидают осенью появление новых видеокарт от AMD, в частности, Radeon RX 7800 — это одна из потенциальных моделей на базе чиплетного графического процессора Navi 32. По предположениям, вариант Navi 32 для этой модели может получить около 60 вычислительных блоков Compute Unit (CU), а видеопамять будет представлена 16 ГБ GDDR6 со скоростью 19,5 Гбит/с. Сегодня Twitter* инсайдер @All_The_Watts опубликовал предполагаемый результат Radeon RX 7800 в 3DMark Time Spy, сообщает Appuals.

Новая Radeon RX 7800 набирает 18957 баллов, по оценке специалистов ресурса, это уровень RX 6800 XT. По данным разработчиков 3DMark, средняя оценка RX 6800 XT по всем пользовательским результатам Time Spy (включая результаты с экстремальным разгоном) составляет 19539 баллов. Если результат RX 7800 достоверен, то в данном бенчмарке видеокарта действительно показывает уровень RX 6800 XT, но наверняка драйверы ещё не до конца оптимизированы, также неизвестно состояние тестового экземпляра.

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Если даже в синтетике Radeon RX 7800 соответствует RX 6800 XT, то в реальных нагрузках потенциал новинки должен быть выше за счёт новой архитектуры, улучшенной кэш-памяти и больших частот. Также стоит отметить наличие матричных движков в видеокартах RDNA3, которые могут пригодиться для работы FSR3, когда его наконец-то выпустят — сроки по-прежнему неизвестны.

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