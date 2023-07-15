До 60...70 CU у старшей модели.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD выпустила в серии настольных видеокарт Radeon RX 7000 флагманские решения RX 7900, а также модель начального уровня из среднего класса, Radeon RX 7600, оставив незаполненным огромный промежуток между ними. С другой стороны, в него отлично вписались видеокарты прошлого поколения, которые компания продвигает до сих пор, в частности, благодаря их превосходству над конкурентом в объёме видеопамяти. Тем не менее, наверняка запасы Radeon RX 6000 серии уменьшаются, поэтому на замену им нужно готовить что-то новое. По слухам, новинки готовы к осеннему релизу, утверждает в новом видео YouTube инсайдер Moore's Law is Dead, передаёт VideoCardz.

Со слов инсайдера, AMD завершила подготовку среднего графического процессора Navi 32 и подготовила драйвера для видеокарт на его основе. Окончательные коммерческие наименования моделей ещё не утверждены, но известны конфигурации, которые потенциально могут стать Radeon RX 7800/XT и RX 7700/XT. Одна из видеокарт получит полноценный чип Navi 32 с вычислительными блоками CU в количестве 60 штук, 16 ГБ GDDR6 с чипами 19,5 Гбит/с, а её показатель энергопотребления TBP составит 260 Вт. Второй вариант получит урезанный чип Navi 32 в конфигурации на 48 или 54 блока CU, 12 ГБ видеопамяти и TBP около 245 Вт. Модель Radeon RX 7900 или 7800 XT могут выпустить с «гибридным» чипом Navi 31 в корпусе Navi 32, вариант предложит 70 CU и 16 ГБ видеопамяти — такая видеокарта появится позже всех и в ограниченном количестве, считает инсайдер.

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Новинки должны представить на выставке Gamescom 2023, которая пройдёт 23…27 августа, и, скорее всего, выпустить в продажу в сентябре. Также новые чипы станут основой мобильных дискретных видеокарт среднего и флагманского уровня.