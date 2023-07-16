Похоже, планируется полная линейка от Core i3 до Core i9.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Ещё одно подтверждение подготовки компанией Intel серии процессоров Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh появилось от разработчиков программы для мониторинга и диагностики AIDA64. В новом обновлении инженеры компании FinalWire реализовали начальную поддержку этих процессоров, сообщает VideoCardz. Информацию о соответствующих изменениях можно увидеть в примечаниях к бета-выпуску Extreme редакции AIDA64 под номером 6.88.6441. Разработчики перечисляют все классы моделей, начиная от Core i3 и заканчивая Core i9, что подтверждает запуск полноценной линейки, охватывающей все сегменты рынка.

На данный момент Intel официально не подтвердила подготовку 14-го поколения процессоров Core для настольных систем, но представительство компании в Китае явно намекало на это, а недавно появился тест, предположительно, Core i7-14700K. По слухам, процессоры представят в конце сентября, а в продаже первые модели с разблокированным множителем появятся в октябре. Инсайдеры ожидают дальнейшего повышения частот, возможно, за счёт реализации цифрового регулятора напряжений DLVR, а также увеличение числа ядер во многих моделях начального и среднего класса. Есть прогноз, что Core i3 станут 6-ядерными, но верится в это с трудом.

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Также новая версия AIDA64 добавляет поддержку нескольких видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 24 — это Radeon RX 6450M и 6550M, которые появились в январе.