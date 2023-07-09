Предполагается, что Raptor Lake Refresh на настольной платформе будут представлены, как процессоры Core 14-го поколения.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

С подробностями о ребрендинге процессоров Intel появилось больше намёков на то, что следующим поколением настольных процессоров станет переиздание семейства Raptor Lake для платформы LGA 1700. Ранее это предсказывали инсайдеры, также некоторые новинки LGA 1700 от производителей материнских плат, появившиеся на Computex 2023, в числе своих достоинств перечисляли поддержку будущего поколения настольных процессоров, а затем поддержку стали внедрять в новые BIOS для уже существующих плат 600 и 700 серии. Презентацию новинок ожидают в сентябре на мероприятии Intel InnovatiON. Косвенно это подтверждается прогнозом блогера ECSM, который сообщил на своей странице китайской платформы bilibili, что первые процессоры Raptor Lake Refresh выпустят на 42 неделе этого года, т.е. в промежутке между 17 и 23 октября, передаёт VideoCardz.

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Как и в предыдущих запусках, первыми появятся разблокированные процессоры с индексом K. Блогер утверждает, что на самом деле из первых процессоров только одной модели потребуется новый BIOS для работы — это Core i7-14700K. Причиной является новая, ранее не применяемая конфигурация 8P+12E. Судя по всему, в процессоре будет включено три кластера эффективных ядер из четырёх. Процессоры без возможностей разгона появятся позже, предположительно в начале 2024 года, для их презентации отлично подходит выставка CES, которая проходит в начале года.

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Также ECSM затронул процессоры Intel Arrow Lake, которые уже точно потребуют новый сокет LGA 1851 и новые материнские платы соответственно. На данный момент блогер утверждает о подготовке трёх новых чипсетов: Z890, B860 и H810. Ранее появились слухи о возможном отключении технологии HT в процессорах Arrow Lake и/или в их последователях, якобы для улучшения механизмов планирования задач и достижения максимальной однопоточной производительности на P ядрах.