А также увеличение ядер во многих других моделях.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Jeremy Bezanger, Unsplash

В этом году настольная платформа Intel LGA 1700 должна получить обновление в виде серии процессоров Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh. Прогнозы инсайдеров пока не изобилуют подробностями, предполагается, что на этот раз вся линейка будет построена на базе архитектуры Raptor Lake, повысятся частоты и, пожалуй, самое интересное — появится новая конфигурация 8P+12E для Core i7 моделей. YouTube блогер RedGamingTech, инсайды которого иногда сбываются, сделал смелый прогноз — процессоры Core i3 в новой линейке могут стать 6-ядерными, передаёт VideoCardz.

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В целом инсайдер предсказывает увеличение количества ядер практически во всех процессорах нового поколения, неизменной останется конфигурация 8P+16E у флагманских Core i9, больше ядер просто нет, а также у Core i5-14500/F, который якобы останется с конфигурацией 6P+8E. Что касается других моделей, Core i7-14700/K/F может получить 4 дополнительных E-ядра, конфигурацию 8P+12E, а вот Core i5-14600/K/F может вырасти до конфигурации 8P+8E. Предположительно, новый народный любимец, Core i5-14400/F, станет похож на модель 13500 текущего поколения, получив конфигурацию 6P+8E. Но самое интересное, как уже упоминалось, новым Core i3 инсайдер приписывает 6 P-ядер.

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Верится в этот прогноз с трудом, современные 4-ядерные Core i3 всё ещё достойно справляются с играми, хотя и не без проблем. Скорее компания выпустит очередную разогнанную версию Alder Lake под видом новых i3 или вообще не выпустит бюджетные новинки, как это было в Core 11-го поколения. Если же всё-таки 6-ядерные i3 появятся, вероятно, это положит конец 4 ядрам в бюджетных игровых сборках.