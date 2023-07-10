В сентябре Intel может представить новые процессоры, в частности, настольные Core 14-го поколения, иными словами, до предполагаемого анонса остаётся несколько месяцев и от простых слухов мы постепенно переходим к различным результатам бенчмарков. Возможно, в Сети появился первый бенчмарк Core i7-14700K, новинки, которой приписывают конфигурацию 8P+12E. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера @wnxod.
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На опубликованном инсайдером снимке неопознанный процессор протестирован в CPU-Z и Cinebench R23. Инсайдер утверждает, что это Core i7-14700K, но подтверждений этому нет, все данные тщательно замаскированы, также не уточняется, что это за образец, инженерный, квалификационный или другой. Видно только то, что процессор относится к семейству Raptor Lake-HS/S, имеет 8 производительных ядер и максимальную частоту 5,5 ГГц — это на 100 МГц выше, чем у Core i7-13700K. В тесте CPU-Z процессор набирает 905 баллов в однопотоке и 14965 баллов в многопотоке, в Cinebench R23 результаты 2192 и 36296 баллов соответственно. Если поверить инсайдеру на слово, 14700K быстрее предшественника в однопотоке на 3,8…4,2%, а в многопотоке — на 16,9…18,2%. Судя по многопоточному результату, 14700K действительно могли добавить 4 эффективных ядра.
По слухам, продажи разблокированных настольных процессоров Intel Core 14-го поколения могут начать в октябре.
*Twitter заблокирован в РФ.