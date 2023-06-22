Найден официальный источник информации китайских СМИ.

На прошлой неделе Intel объявила об изменениях в брендинге будущих процессоров: два новых бренда Core и Core Ultra войдут в обиход с появлением процессоров Meteor Lake, — в официальной новости на сайте компании упоминалось только это семейство. Однако китайские СМИ получили больше информации, появились новости, что следующим обновлением настольной линейки станут процессоры Raptor Lake-S Refresh, их выпустят с текущей структурой брендинга, как процессоры Intel Core 14-го поколения. Также обсуждались некоторые нюансы мобильного сегмента, где под старым брендингом выпустят Raptor Lake-HX Refresh, а под новым будут сосуществовать Raptor Lake-U Refresh и Meteor Lake. Информация якобы была предоставлена Intel, теперь это действительно подтвердилось, опубликованные ранее таблицы обнаружили на bilibili странице китайского подразделения компании.

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Ещё раз вкратце, брендинг Core и Core Ultra будет применяться к Raptor Lake U Refresh и Meteor Lake соответственно, старая схема именования Core i3/i5/i7/i9 будет использоваться для Raptor Lake-S Refresh и Raptor Lake-HX Refresh. Подробнее всё это можно изучить в предыдущих новостях по ссылкам выше. Как полагают специалисты VideoCardz, идея нового брендинга состоит в том, чтобы стереть границы между архитектурами, но при этом выделить самые продвинутые и современные модели (Ultra).