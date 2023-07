Теперь в Intel будут полагаться на отраслевых партнёров.

Gabriel Vasiliu, Unsplash

Неожиданные новости появились на ресурсе Serve The Home, сообщается, что Intel прекращает прямые инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC). Наверняка многим известно, что Intel занимается разработкой и производством целого ассортимента компактных, необычных и производительных компьютеров NUC, даже мощных систем для игр и работы. Например, в прошлом году были представлены мини-ПК Intel NUC 13 Extreme, при внешних размерах 337×129×318 мм максимальная конфигурация предлагала 24-ядерный Core i9-13900K и возможность установки трёхслотовых видеокарт длиной до 30 см. В частности, для подобных систем разрабатываются специализированные платы и системы охлаждения.

На данный момент в Serve The Home подтвердили информацию непосредственно у представителей Intel. Как предполагают специалисты, данный шаг входит в стратегию Intel по оптимизации своего бизнеса — компания сосредотачивает основное внимание на ключевых направлениях по разработке, производству и продаже чипов. Что касается мини-ПК, теперь в Intel будут полагаться на отраслевых партнёров, такие компании, как ASRock, уже производят собственные материнские платы в форм-факторе NUC.

«Мы решили прекратить прямые инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC) и изменить нашу стратегию, чтобы позволить нашим партнёрам по экосистеме продолжать инновации и рост NUC. Это решение не повлияет на остальные подразделения Intel Client Computing Group (CCG) или Network and Edge Computing (NEX). Кроме того, мы работаем с нашими партнёрами и клиентами, чтобы обеспечить плавный переход и выполнение всех наших текущих обязательств, включая постоянную поддержку продуктов NUC, которые в настоящее время находятся на рынке», — приводит комментарии Intel ресурс Serve The Home.