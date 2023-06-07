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Gigabyte подтвердила поддержку процессоров Intel Core нового поколения на платах 600 и 700 серии
Выпущенные бета BIOS уже содержат изменения для поддержки новых процессоров.
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Unervi González, Unsplash

На прошлой неделе в новых версиях BIOS для материнских плат Gigabyte с чипсетами Intel 600 и 700 серии заметили интересный пункт о поддержке новых процессоров Intel. Сегодня Gigabyte официально подтверждает, бета-версии BIOS улучшают совместимость с новым поколением процессоров Intel Core, которое уже на подходе. Производитель отмечает тесное сотрудничество с Intel при разработке прошивок, чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость новых процессоров на всех выпущенных платах: Z790, B760, Z690, B660 и H610.

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Официальных подробностей о будущей линейке настольных процессоров пока нет, известно, что Intel планирует в этом году выпуск семейства Meteor Lake, но на прошедшей выставке Computex 2023 эти процессоры демонстрировались только в составе ноутбуков. Meteor Lake относятся к новой платформе LGA 1851, так что они наверняка не появятся на LGA 1700, а значит нас действительно может ожидать обновление Raptor Lake, которое ранее предсказывали инсайдеры. Вероятно, это поколение ещё не затронет анонсированный Intel ребрендинг, модели получат привычное буквенно-цифровое обозначение.

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По прогнозам инсайдеров, в Raptor Lake Refresh могут включить цифровой регулятор напряжения, что улучшит эффективность и позволит ещё выше повысить частоты. Презентацию новинок ожидают на мероприятии Innovation 2023 в конце сентября, но официальные планы компании неизвестны.

Источники
Gigabyte
TechPowerUp
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#intel #процессоры #материнские платы #gigabyte
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