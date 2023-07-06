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Инсайдеры обсуждают возможность отключения HT в ядрах Lion Cove будущих процессоров Intel
А также изменения в технологиях производства.
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Jeremy Bezanger, Unsplash

За последние несколько дней инсайдеры опубликовали ряд крайне интересных сообщений по поводу будущего семейства процессоров Intel Arrow Lake, ожидаемого после Meteor Lake во второй половине 2024 года, в частности, на настольных ПК. На сообщения обратил внимание ресурс Hardware Times, так Twitter* инсайдер @Xinoassassin1 и достаточно известный китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), вещающий в социальной сети bilibili, полагают, что технологию Hyper-Threading (HT) в ядрах Lion Cove могут отключить.

Источник: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), машинный перевод с китайского.

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Считается, что архитектура Lion Cove будет использоваться в P-ядрах процессоров Arrow Lake и Lunar Lake. Как утверждает @Xinoassassin1, данная технология пропала из списка поддерживаемых для ядер Lion Cove, какой список имеется ввиду и откуда он взялся, инсайдер, конечно же, не уточняет. Golden Pig Upgrade Pack допускает, что это изменение может быть временным для улучшения работы планировщика и, даже если технологию отключат в каком-то из поколений (Arrow Lake, их последующем «переиздании» или Lunar Lake), она вернётся в последующих.

YouTube блогер RedGamingTech не получил точного подтверждения от своих информаторов об отключении HT, но якобы такая вероятность всё же есть. Возможно, HT отключат на некоторых моделях процессоров, как это уже было в семействе Core 9-го поколения Coffee Lake Refresh.


Кроме этого инсайдеры утверждают, что в компании рассматривается возможность производства вычислительного кристалла Arrow Lake по технологии TSMC N3B. Честно говоря, это повышает градус недоверия к информации, поскольку вычислительная «плитка» Arrow Lake должна производиться по технологии Intel 20A и компания официально это подтвердила. Переход к этой технологии должен быть важным шагом для компании, в частности, вместе с 20A планируется внедрить обратную подачу питания PowerVia.

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Не стоит полагаться на подобные слухи, тем не менее, интересно услышать новую информацию от инсайдеров, тем более, что семейство Meteor Lake может обойти настольные ПК, в данном случае всё больше признаков подготовки Raptor Lake Refresh в серии Core 14-го поколения для настольной платформы.

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#intel #процессоры
Источник: hardwaretimes.com
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