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ASRock анонсировала флагманскую плату Phantom Gaming Z790 Nova WiFi7 и серию Taichi Lite
Taichi Lite предложит более доступные аналоги Taichi.
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В преддверии выставки Computex 2023 компания ASRock анонсировала новые материнские платы на базе чипсетов Intel Z790 и AMD B650. В линейке Phantom Gaming появится флагманская модель Z790 Nova с поддержкой Wi-Fi 7 и сетевым адаптером 5G LAN. Что интересно, плата рассчитана на работу с «ещё более энергоёмкими будущими процессорами», — отмечает производитель. Интересно, ждать новинок для LGA 1700? Подсистема питания Phantom Gaming Z790 Nova WiFi7 реализована по схеме 20+1+1 SPS Dr.MOS с долговечными конденсаторами, используется печатная плата с удвоенным количеством меди. Кроме новой флагманской модели производитель анонсировал несколько удешевлённых версий уже хорошо знакомых плат серии Taichi.

Источник: ASRock

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Новая серия Taichi Lite представляет существующие модели Z790 и B650E Taichi в упрощённом дизайне. Lite версии сохранили все основные достоинства, такие как 24-фазная подсистема питания, поддержка USB4 Type-C и M.2 накопителей Gen5. Покупатели, которых интересует только функциональность, надёжность и долговечность, получат возможность выбрать платы Taichi Lite с меньшей ценой.

Источники
ASRock
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