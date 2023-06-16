Похоже, всё стало только запутаннее.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Специалисты продолжают разбираться в ребрендинге процессоров Intel. С новыми процессорами Meteor Lake всё относительно понятно, они точно появятся под новым брендом Core Ultra, однако, по информации китайских СМИ, в настольном и мобильном сегменте также готовят процессоры Raptor Lake Refresh, часть под старым брендингом, а часть под новым. Ясность в этот вопрос вносит видео китайского блогера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), слайды специалиста объясняют окончательную расстановку процессоров.

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Настольные Raptor Lake Refresh-S и мобильные HX относятся к процессорам Core 14-го поколения и сохраняют текущий брендинг с буквой i в части обозначения подкласса моделей. Обозначение модели тоже остаётся прежним, две первые цифры формируют номер поколения, далее следует трёхзначный номер модели, а за ним буквенное обозначение категории. Примеры: Intel Core i9-14900K, Core i7-14700HX.

Мобильные процессоры Raptor Lake Refresh-U выпустят под новым брендом массового сегмента Intel Core. В данном случае часть обозначения подкласса моделей уже не имеет буквы i, а буквенно-цифровое обозначение модели сокращается до пяти знаков: первый относится к поколению (судя по всему, отсчёт начинается заново с 1-го поколения), три последующих к номеру модели, последний — буквенное обозначение категории продукта. Пример: Intel Core processor 7 1xxU. В соответствии с позиционированием этого бренда, в нём будут представлены классы моделей 3, 5 и 7.

Мобильные процессоры Meteor Lake-U и H выпустят под новым премиальным брендом Core Ultra, который охватывает модели класса 5, 7 и 9. Общие правила именования те же, что и для обычных Core, только добавляется приставка Ultra (в видео на 1:35). В качестве примера приводится обозначение Intel Core Ultra 7 processor 1xxH. Также в конце видео блогер приводит запутанную схему обозначения графики на новых ноутбуках.

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Стоит внимательно отнестись к ребрендингу, если планируется покупка нового ноутбука, поскольку планируя купить вариант с Meteor Lake на борту, можно оказаться с моделью Raptor Lake.