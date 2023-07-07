Неужели решения с мощной интегрированной графикой наконец-то появятся на платформе AMD AM5?

Maxence Pira, Unsplash

Похоже, в этом году платформа AMD AM5 всё-таки может увидеть долгожданные APU с производительной интегрированной графикой и поддержкой DDR5. Как сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* достаточно надёжного инсайдера @g01d3nm4ng0, ранее предсказавшего выход Ryzen 5 5600X3D, партнёры AMD по материнским платам занимаются тестированием и доработкой нового BIOS с прошивкой AGESA 1.0.9.0 и в этой прошивке есть поддержка новых процессоров Raphael и Phoenix.

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Дебют семейства процессоров Phoenix состоялся месяцами ранее на ноутбуках — это серия Ryzen 7040HS, на сегодняшний день состоящая из 8- и 6-ядерных APU с интегрированной графикой Radeon 780M и 760M на базе архитектуры RDNA3. Старший Radeon 780M предлагает 12 вычислительных блоков Compute Units (CU) и работает на частоте до 2,8 ГГц, демонстрируя хороший уровень производительности в современных играх.

Ожидаемая дата выхода новых BIOS август-сентябрь, однако официально о настольных APU ничего неизвестно. Что касается новых Raphael, недавно в Сети засветился Ryzen 5 7500F без интегрированной графики. По слухам, за рубежом новинка должна появиться в продаже уже на этой неделе.

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