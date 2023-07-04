Также появились сведения о дате начала продаж за рубежом.

Brian Jones, Unsplash

Только что появились новые подробности о найденном ранее в Сети процессоре AMD Ryzen 5 7500F, оказалось, что данная модель действительно отличается от остальных отключённой интегрированной графикой. Получается, что AMD будет маркировать подобные процессоры также, как и конкурент — литерой F. Для конечного потребителя такой подход только в плюс, не нужно помнить, какие обозначения применяют разные производители для процессоров без интегрированной графики.

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AMD Ryzen 5 7500F уже готовят к продаже, сообщил Twitter* блогер @harukaze5719. Один из корейских ритейлеров опубликовал на YouTube видео с новинкой, от Ryzen 5 7600 она отличается не только отсутствием интегрированной графики, но и меньшими на 100 МГц частотами — это и сказалось на чуть меньшей оценке PugetBench. В Южной Корее начало продаж 7500F запланировано на пятницу, ожидается, что данный вариант будет примерно на 10 долларов США дешевле 7600.

*Twitter заблокирован в РФ

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