5600X3D — отличный вариант для обновления игровой системы AM4, но доступность ограничена.

Timothy Dykes, Unsplash

AMD представила новый 3D V-Cache процессор для платформы AM4 — это 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D. К сожалению, купить этот процессор можно только в США и только в торговой сети Micro Center, во всяком случае, в ближайшее время. Продажи начнутся завтра, рекомендованная цена новинки составляет 229 долларов, а сегодня появились первые обзоры.

реклама

Один из обзоров опубликовал YouTube канал Gamers Nexus. Рецензент отметил, что Ryzen 5 5600X3D в однопоточных нагрузках почему-то не достигает заявленной частоты 4,4 ГГц, работая на 4,35 ГГц. Это большая разница по сравнению с 5600X, который повышает частоту в этих же условиях до 4,65 ГГц. Однако это не мешает 5600X3D доминировать в играх.

В играх, чувствительных к кэш-памяти, 3D V-Cache процессоры показывают себя отлично. В Shadow of the Tomb Raider случилось невероятное — 5600X3D по средней частоте кадров в 1080p практически догнал Intel Core i9-13900K и был быстрее Ryzen 7 7700X, но отстал от Ryzen 7 5800X3D на 9%. Об обычном 5600X можно больше не вспоминать, он отстал на 28%. В других играх флагман Intel был недосягаем, но 5600X3D уверенно держался и помогал своему старшему брату наводить суету в рядах новых Ryzen 7000. Также можно отметить F1 22, где 5600X3D обошёл Core i9-12900K и Core i5-13600K.

Что касается рабочих нагрузок, в рендеринге и компиляции кода преимущества от 3D V-Cache не было, но в бенчмарке PugetBench Adobe Premier Pro новый 5600X3D был быстрее 5600X, а в PugetBench Adobe Photoshop опередил Ryzen 7 5700X. Тем не менее, для рабочих нагрузок лучше выбирать процессор с большим количеством ядер.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



