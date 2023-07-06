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В первых игровых тестах AMD Ryzen 5 5600X3D догоняет флагманские процессоры нового поколения
5600X3D — отличный вариант для обновления игровой системы AM4, но доступность ограничена.
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Timothy Dykes, Unsplash

AMD представила новый 3D V-Cache процессор для платформы AM4 — это 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D. К сожалению, купить этот процессор можно только в США и только в торговой сети Micro Center, во всяком случае, в ближайшее время. Продажи начнутся завтра, рекомендованная цена новинки составляет 229 долларов, а сегодня появились первые обзоры.

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Один из обзоров опубликовал YouTube канал Gamers Nexus. Рецензент отметил, что Ryzen 5 5600X3D в однопоточных нагрузках почему-то не достигает заявленной частоты 4,4 ГГц, работая на 4,35 ГГц. Это большая разница по сравнению с 5600X, который повышает частоту в этих же условиях до 4,65 ГГц. Однако это не мешает 5600X3D доминировать в играх.

Источник: Gamers Nexus, YouTube

В играх, чувствительных к кэш-памяти, 3D V-Cache процессоры показывают себя отлично. В Shadow of the Tomb Raider случилось невероятное — 5600X3D по средней частоте кадров в 1080p практически догнал Intel Core i9-13900K и был быстрее Ryzen 7 7700X, но отстал от Ryzen 7 5800X3D на 9%. Об обычном 5600X можно больше не вспоминать, он отстал на 28%. В других играх флагман Intel был недосягаем, но 5600X3D уверенно держался и помогал своему старшему брату наводить суету в рядах новых Ryzen 7000. Также можно отметить F1 22, где 5600X3D обошёл Core i9-12900K и Core i5-13600K.

Источник: Gamers Nexus, YouTube

Что касается рабочих нагрузок, в рендеринге и компиляции кода преимущества от 3D V-Cache не было, но в бенчмарке PugetBench Adobe Premier Pro новый 5600X3D был быстрее 5600X, а в PugetBench Adobe Photoshop опередил Ryzen 7 5700X. Тем не менее, для рабочих нагрузок лучше выбирать процессор с большим количеством ядер.

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Источник: youtube.com
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