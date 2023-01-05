Представлены новых семейства процессоров Zen 4 для ноутбуков, а также обновлённые Zen 3+ и Zen 3.

AMD представила на CES 2023 большой ассортимент новых и обновлённых процессоров для ноутбуков. В первую очередь внимание привлекают серии на базе архитектуры Zen 4: чиплетные 5-нм процессоры для мобильных рабочих станций и экстремальных игровых ноутбуков Ryzen 7045 (Dragon Range), а также высокопроизводительные и эффективные 4-нм монолитные решения Ryzen 7040, отличающиеся наличием новой интегрированной графики на базе архитектуры RDNA 3 и встроенным ускорителем ИИ вычислений от Xilinx. Кроме этого, портфолио AMD расширяется до невиданных границ за счёт 6-нм бюджетных решений Mendocino, обновлённых 7-нм семейства Barcelo-R и 6-нм Rembrandt-R.

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Процессоры в серии AMD Ryzen 7045 по своей сути являются настольными решениями, которые адаптировали для ноутбуков и «пересадили» в более компактный корпус BGA. Самая производительная модель серии — 16-ядерный Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц, кэш-памятью 2-го и 3-го уровня общим объёмом 80 МБ, мощностью в диапазоне 55…75 Вт с возможностью увеличения до 100 Вт в некоторых конструкциях. Первые ноутбуки на базе процессоров этой серии ожидаются в феврале.

Семейство AMD Ryzen 7040 предлагает производительные процессоры с количеством ядер до 8 и куда более низким энергопотреблением в диапазоне 35…45 Вт. Лучшей моделью является Ryzen 9 7940HS с пиковой частотой 5,2 ГГц и общим объёмом кэш-памяти 40 МБ. В нём присутствует впечатляющая интегрированная графика Radeon 780M — 12 вычислительных блоков CU, частота 3 ГГц, есть аппаратная поддержка кодирования/декодирования AV1. Младший 6-ядерный Ryzen 5 7640HS получил интегрированную Radeon 760M — 8 блоков CU с частотой 2,8 ГГц.

Не меньший интерес вызывает встроенный ИИ движок Ryzen AI Engine на базе архитектуры XDNA, как отмечает Tom’s Hardware, он полностью программируемый и, по оценке AMD, способен опередить по производительности нейронный движок в Apple M2. AMD будет улучшать API для более широкого применения Ryzen AI в приложениях и сотрудничает с Microsoft, чтобы использовать новый движок для ряда интеллектуальных приложений в Windows. Ноутбуки на базе процессоров Phoenix ожидаются в марте.

Что касается обновлённых семейств, процессоры Rembrandt-R основаны на базе архитектур Zen 3+ и RDNA 2, а Barcelo-R — на базе Zen 3 и Vega. Бюджетные решения Mendocino были представлены в прошлом году.

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