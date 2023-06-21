Поддерживает новинки от AMD, NVIDIA, Intel и исправляет ряд ошибок.

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Специалисты TechPowerUp сообщили о выпуске новой версии популярной информационной утилиты GPU-Z. В версии 2.54.0 внедрили поддержку нового оборудования, внесли ряд исправлений для видеокарт Intel Arc и новые возможности мониторинга. Теперь владельцы первых игровых видеокарт Intel могут в реальном времени отслеживать использование пропускной способности видеопамяти на чтение и запись, также была восстановлена возможность мониторинга энергопотребления, которая пропала после недавнего обновления драйвера.

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В числе нового поддерживаемого оборудования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, профессиональные RTX 4000 SFF Ada, RTX 2000 Ada и RTX 5000 Ada, RTX 500, специализированные варианты 40-2Q и L4. Также в списке несколько мобильных RTX 3060 и 3050 на базе графических процессоров GA104-B и GA107-B. Из новинок AMD появилась поддержка Radeon RX 7600, профессиональных Radeon Pro W7800 и W7900, интегрированной графики мобильных процессоров Phoenix, в частности, специальной серии Ryzen Z1 для портативных игровых консолей, видеокарта E8860. Наконец, в случае Intel добавлена поддержка Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, дополнительных вариантов интегрированной графики процессоров Raptor Lake и поддержка видеокарт нового партнёра — Sparkle.

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Из дополнений: улучшены возможности определения возможностей видеокодеков, исправлены неточности в информации о размерах кристаллов и количестве транзисторов графических процессоров видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии, количестве транзисторов и дата выпуска теперь фигурирует в XML отчёте о видеокарте.

Источники TechPowerUp